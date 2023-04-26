Совет Федерации одобрил закон о «Жителях осажденного Сталинграда»

Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставлены следующие права и льготы: право на одновременное получение двух пенсий (пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости) и на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, право на освобождение от уплаты консульских сборов и сборов в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, право на освобождение от уплаты курортного сбора.
Общество 26.04.2023 20:14
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26.04.2023 20:14
Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставлены следующие права и льготы: право на одновременное получение двух пенсий (пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости) и на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, право на освобождение от уплаты консульских сборов и сборов в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, право на освобождение от уплаты курортного сбора.
Сегодня, 26 апреля Совет Федерации одобрил изменения в законодательные акты РФ, согласно которым награжденные знаком «Жители осажденного Сталинграда» приравниваются к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее соответствующий закон приняла Госдума РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой сайт СФ РФ, федеральный закон был разработан во исполнение указания Президента Российской Федерации и согласно протоколу заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Федеральным законом к категории ветеранов Великой Отечественной войны относятся лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» (граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1941 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда). Им предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 18, 231, 232 Федерального закона «О ветеранах». В настоящее время меры правовой статус и меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда» и проживавших в Волгоградской области, установлены законодательством Волгоградской области.
Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставлены следующие права и льготы: право на одновременное получение двух пенсий (пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости) и на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, право на освобождение от уплаты консульских сборов и сборов в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, право на освобождение от уплаты курортного сбора.
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