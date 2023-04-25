Общество

В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собак

Общество 25.04.2023 13:18
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25.04.2023 13:18


Госдума 16 мая может принять в первом чтении законопроект, согласно которому регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей. Публикацию газеты «Известия» перепечатал телеграм-канал Волгоградской облдумы, сообщает ИА «Высота 102».

В документе говорится о предоставлении губернаторам и заксобраниям возможности устанавливать на их территориях порядок обращения с бездомными животными. Нововведение позволит регионам принимать свои законы, которые с учетом мнения местного населения будут определять судьбу безнадзорных собак, в том числе решать вопрос об их усыплении.

Соответствующий законопроект подготовлен «Единой Россией» и «Новыми людьми», отмечается в публикации. Также сообщается, что правительство РФ его поддержало. Поводом для принятия более жестких мер, подчеркивается в статье, стали участившиеся случаи нападения собак на людей. 

Между тем, в Волгоградской области уже с 1 марта 2023 года действуют новые правила в сфере обращения с безнадзорными животными. Напомним, комитет ветеринарии Волгоградской области выпустил приказ, согласно которому рекомендуется не прикармливать бездомных собак вблизи школ, детских садов, медучреждений, остановок общественного транспорта, а также во дворах многоквартирных домов. Однако рекомендации были восприняты некоторыми гражданами как руководство к их уничтожению. Зоозащитники жалуются, что в Волгограде и области участились случаи отравления собак, а также убийств бездомных животных, в том числе с применением огнестрельного и холодного оружия. 

В связи с сообщениями о новом законопроекте защитники животных опасаются, что в случае его принятия уничтожать будут не только агрессивных, но и не опасных для граждан собак. По их мнению, чтобы снизить возможную агрессию животных, их нужно стерилизовать и обеспечивать кормом. Как правило, стерилизованные  собаки, которых регулярно подкармливают жители, более социализированы, без проблем контактируют с людьми и не нападают. 

Отметим, что депутат Госдумы Андрей Гимбатов еще до появления информации о возможном рассмотрении вышеуказанного законопроекта в своем телеграм-канале напомнил, что год назад внес инициативу по закреплению на федеральном уровне понятия «агрессивные животные» и предоставления возможности усыплять их, как и тяжело больных животных. Сам он признался, что тогда многим этим шокировал, поэтому использовал гуманное определение «эвтаназия». Теперь, по его словам, остроту проблемы и необходимость решительных мер осознали все – «даже те, кто еще несколько месяцев назад был на другой стороне и отстаивал абсурдные положения, что были  в законодательстве». Также он заявил, что этот вопрос «будет принципиально решен».


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