Жителей Волгоградской области временно оставят без кино и новостей

Общество 22.04.2023 20:45
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22.04.2023 20:45
С 24 по 27 апреля включительно в районах Волгоградской области пройдут временные отключения телерадиосигнала. Как сообщили в Волгоградском областном радиотелевизионном передающем центре, перебои вещания связаны с профилактическими работами на радиотелевизионных передающих станциях.
Кратковременные перерывы трансляции ожидаются:
- 24 апреля в городе Новоаннинский с 9:00 до 15:00 (РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Авторадио);
- 25 апреля в станице Преображенская Киквидзенского района с 09:00 до 15:00 (РТРС-1,РТРС-2);
- 25 апреля в станице Тишанская Нехаевского района с 10:00 до 16:00 (РТРС-1,РТРС-2);
- 26 апреля в хуторе Калиновский Киквидзенского района с 09:00 до 15:00 (РТРС-1,РТРС-2);
- 26 апреля в поселке городского типа Елань с 09:00 до 15:00 (РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Авторадио);
- 27 апреля в поселке Большевик Еланского района с 09:00 до 15:00 (РТРС-1,РТРС-2);
- 27 апреля в станице Нехаевская с 10:00 до 16:00 (РТРС-1,РТРС-2, Европа +).
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