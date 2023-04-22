



Дождливые выходные пообещали синоптики жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в Волгограде в субботу, 22 апреля, днем возможны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до +5...+7º. Днем ожидается +14...+16º.

В воскресенье, 23 апреля, утром и днем в областном центре ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет прохладно: +4...+6º. Днем воздух прогреется до +15...+17º.

В районах Волгоградской области 22 и 23 апреля также будет сыро. Утром и днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман.

22 апреля при грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В ночные часы температура +5...+10º, при прояснении +1...+4º. Днем ожидается +10...+15º, местами до +18º.

23 апреля погода в районах Волгоградской области будет мало чем отличаться от субботы. Температура воздуха: ночью +5...+10º, при прояснении +1...+4º; днем +12...+17º, местами до +19º.



