Общество 22.04.2023 09:23
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22.04.2023 09:23
Дождливые выходные пообещали синоптики жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в Волгограде в субботу, 22 апреля, днем возможны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.
Ночью температура опустится до +5...+7º. Днем ожидается +14...+16º.
В воскресенье, 23 апреля, утром и днем в областном центре ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет прохладно: +4...+6º. Днем воздух прогреется до +15...+17º.
В районах Волгоградской области 22 и 23 апреля также будет сыро. Утром и днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман.
22 апреля при грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В ночные часы температура +5...+10º, при прояснении +1...+4º. Днем ожидается +10...+15º, местами до +18º.
23 апреля погода в районах Волгоградской области будет мало чем отличаться от субботы. Температура воздуха: ночью +5...+10º, при прояснении +1...+4º; днем +12...+17º, местами до +19º.
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