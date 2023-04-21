Георгию Самойлову 10 лет — он обычный школьник из Владивостока с необычной для своих лет мечтой. Перенесший тяжелую травму подросток в период восстановления заинтересовался историей Сталинградской битвы. С этого все и началось.

МТВ.ОНЛАЙН сообщает, что волгоградские общественники помогли школьнику исполнить заветное желание.

Когда Георгий учился во втором классе, он упал с горки и получил тяжелую травму — компрессионный перелом позвоночника. Мальчику пришлось кардинально изменить свой образ жизни и большую часть времени проводить дома. Именно в этот момент подросток увлекся историей Сталинградской битвы. Однажды он задался вопросом, сколько же составляет высота скульптуры «Родина-мать зовет!» и захотел увидеть памятник вживую.

Исполнить мечту владивостоксого школьника вызвались волгоградские общественники. И вот уже приобретены билеты, а Георгий с мамой в скором времени прилетят в Волгоград, где для них подготовили обширную экскурсионную программу и множество интересных встреч.

Фото: Первый информационный канал Приморья