Власти городского поселения города Котово Волгоградской области приняли решение о продлении отопительного сезона до 21 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление и.о. главы администрации городского поселения Натальи Ефимченко, поводом для продления отопительного сезона стало понижение температуры воздуха.

Между тем, по последним данным комитета ЖКХ Волгоградской области, лишь в четырех муниципалитетах региона продолжается отопительный сезон. Так, в Новониколаевске и в Михайловке он должен закончиться завтра. Власти Елани пока не приняли окончательного решения о сроках его окончания. И в Котово его продлили до 21 апреля.

Напомним, первыми рапортовали о окончании отопительного сезона власти Волгограда – в областном центре батареи в квартирах горожан остыли 4 апреля.

Однако из-за похолодания, которое наблюдается в регионе уже несколько дней, люди выражают недовольство слишком ранним, на их взгляд, окончанием отопительного сезона. Жильцы вынуждены включать электрические обогревательные приборы, газовые конфорки, некоторые из позвонивших в редакцию волгоградцев жалуются на одолевшие их простуды и бронхиты.

К тому же в регионе начинается сезон отключения горячей воды. Так, в Волжском ресурс пропадет уже завтра, 18 апреля, и появится в квартирах горожан лишь 20 апреля. По графику будут отключать горячую воду и в районах Волгограда.

Добавим, теплоснабжающим организациям рекомендовано производить подтопку социально-значимых объектов — детских садов, школ, больниц — в ночное время по согласованию с руководителями учреждений. Затем коммунальщики и ресурсники приступят к работе по подготовке к новому сезону.