Общество

Минометчики «Бессмертного Сталинграда» из Волгоградской области погибли в зоне спецоперации

Общество 17.04.2023 12:23
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17.04.2023 12:23


В Волгоградской области готовятся проводить в последний путь двоих бойцов «Бессмертного Сталинграда». О гибели 40-летнего Дмитрия Мололкина из Иловли и 49-летнего Андрея Голощука из Волгограда 17 апреля сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. По словам парламентария, мужчины погибли в бою, выполняя работу минометчиков. 

По словам Андрея Гимбатова, Дмитрий Мололкин родился в Волгограде, но вырос в Иловле.

– Газосварщик по специальности он отслужил в армии, затем получил высшее образование, стал педагогом, – рассказал Андрей Гимбатов. – Какое-то время жил в Москве, но затем вернулся в родной город. Работал в крупной компании, где освоил профессию водителя погрузчика. Летом прошлого года Дмитрий Владимирович заключил контракт с вооруженными силами. 

В «Бессмертный Сталинград» Дмитрий Мололкин перешел в качестве минометчика перед новым годом. 

Об Андрее Голощуке Гимбатов отзывается как о веселом и жизнерадостном человеке. В свои 49 лет житель Волгограда отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. До этого трудился в дорожной отрасли. 

– Андрей вырос в Казахстане, в середине 90-х переехал в Волгоград. Здесь создал прекрасную семью. В последние годы стал настоящим наставником для более молодых коллег. Все знавшие Андрея Николаевича отмечают его высокие моральные принципы. И получив в сентябре повестку по мобилизации, конечно, не мог не выполнить долг – какой пример был бы для тех же молодых дорожников? – пишет Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале. 

В «Бессмертный Сталинград» Андрей Голощук перешел в декабре 2022 года, где, как пишет депутат ГД, сразу стал своим. 

По словам парламентария, одновременно с волгоградцами погиб и еще один боец «Бессмертного Сталинграда» из Донецка Сергей Лоскутов. 

– Сергею Лоскутову навеки останется 29 лет. Он вырос в Снежном Донецкой области, был самым заводным парнем в классе. Учился в горном техникуме, ездил на заработки в Крым. В родном городе трудился на заводе токарем – такой же у него был и позывной в нашем отряде – а потом на стройках в разных регионах России. Начало СВО застало Сергея на Родине. Сразу –  24 февраля – он решил идти на фронт.  Попал по распределению в Херсонскую область, стал минометчиком и подписал контракт, – рассказал о погибшем бойце Андрей Гимбатов, добавив, что все трое мужчин были боевыми товарищами. 

Сообщается, что Андрея Голощука похоронят в Волгограде 18 апреля.

Фото: предоставлено Андреем Гимбатовым 

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