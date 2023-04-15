В Волгограде двор после субботника завалили хламом

Фото жителей дома №24 по ул. Рыкачева
Общество 15.04.2023 17:44
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15.04.2023 17:44
Фото жителей дома №24 по ул. Рыкачева
Жители дома №24 по ул. Рыкачева в Волгограде вот уже три недели ждут помощи властей в вывозе мусора, собранного на субботнике.- Мы откликнулись на призыв нашей администрации и вышли с жильцами на уборку мусора на территории нашего двора, - рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Однако собранный хлам до сих пор не могут ввезти. Все наши обращения в управляющую компанию и администрацию безрезультативны, хлам так и остается невывезенным.
По мнению жителей, такое отношение к инициативе граждан нивелирует подобные акции.
– Уже многие говорят, что больше не будут принимать участие в субботнике, - констатируют волгоградцы. - К тому же, после сильного ветра часть собранного мусора разлетелась по двору - его снова надо собирать.В администрации Волгограда, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с соответствующим запросом, заверили, что работы по вывозу мусора в данном дворе будут выполнены МБУ ЖКХ Тракторозаводского района совместно с регоператором до конца текущей недели.
Фото жителей дома №24 по ул. Рыкачева
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