В Волгограде двор после субботника завалили хламом





Жители дома №24 по ул. Рыкачева в Волгограде вот уже три недели ждут помощи властей в вывозе мусора, собранного на субботнике. Жители дома №24 по ул. Рыкачева в Волгограде вот уже три недели ждут помощи властей в вывозе мусора, собранного на субботнике.

По мнению жителей, такое отношение к инициативе граждан нивелирует подобные акции.

По мнению жителей, такое отношение к инициативе граждан нивелирует подобные акции.

– Уже многие говорят, что больше не будут принимать участие в субботнике, - констатируют волгоградцы. - К тому же, после сильного ветра часть собранного мусора разлетелась по двору - его снова надо собирать.

– Уже многие говорят, что больше не будут принимать участие в субботнике, - констатируют волгоградцы. - К тому же, после сильного ветра часть собранного мусора разлетелась по двору - его снова надо собирать.

- Мы откликнулись на призыв нашей администрации и вышли с жильцами на уборку мусора на территории нашего двора, - рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Однако собранный хлам до сих пор не могут ввезти. Все наши обращения в управляющую компанию и администрацию безрезультативны, хлам так и остается невывезенным.В администрации Волгограда, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с соответствующим запросом, заверили, что работы по вывозу мусора в данном дворе будут выполнены МБУ ЖКХ Тракторозаводского района совместно с регоператором до конца текущей недели.