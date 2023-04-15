Происшествия

В Волжском иномарка сбила 12-летнего школьника на самокате

Происшествия 15.04.2023 10:23
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15.04.2023 10:23


12-летний школьник доставлен в больницу после ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на ул. Мира.
Около девяти часов вечера автомобиль  «Хендэ Солярис» под управлением 30-летней женщины на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнего школьника, который пересекал дорогу  на детском самокате справа налево по ходу движения автомашины. Ребенок получил травмы.

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