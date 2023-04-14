В Волгоградской области прогнозируют ухудшение погоды в виде сильных ливней, штормового ветра и заморозков. Как сообщает ИА «Высота 102», ночная температура может составлять до – 3 °С.

— В Волгоградском регионе 14 и 15 апреля вероятен сильный дождь, ливень, гроза, — уточняют в Гидрометцентре РФ. — Сила ветра составит 20-25 м/с, что относится к штормовым значениям. На выходных, 15 и 16 апреля, по области заморозки до -3 °С.

Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в городе-герое в субботу, 15 апреля, ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы +1...+3 °С, днем всего +7...+9 °С.

В воскресенье, 16 апреля, в областном центре без существенных осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Ночью около нуля, после обеда воздух прогреется до +11...+13 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»