Общество

Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области

Общество 13.04.2023 21:45
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13.04.2023 21:45


66 исследований проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий провели специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 1 квартале 2023 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, хлеб проверяли на соответствие по физико-химическим показателям и микробиологической загрязненности пищевой продукции. Из общего числа проб лишь одна не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям.
Одной из причин отклонения пробы от показателей стала элементарная грязь в помещении, где пекли хлеб.
Наказывать предпринимателя, который занимается производством хлеба, в Роспотребнадзоре не стали, ограничившись предупреждением.
В целях профилактики пищевых отравлений, напомнили в ведомстве,  потребителям рекомендуется при выборе хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий оценить условия хранения продукции, а также маркировку, где должна быть указана дата изготовления, условия хранения и срок годности.  В местах продажи неупакованной хлебной продукции для потребителей должна иметься информация о производителе, дате изготовления и сроках её годности.


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