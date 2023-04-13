Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области





66 исследований проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий провели специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 1 квартале 2023 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, хлеб проверяли на соответствие по физико-химическим показателям и микробиологической загрязненности пищевой продукции. Из общего числа проб лишь одна не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. 66 исследований проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий провели специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 1 квартале 2023 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, хлеб проверяли на соответствие по физико-химическим показателям и микробиологической загрязненности пищевой продукции. Из общего числа проб лишь одна не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям.

Одной из причин отклонения пробы от показателей стала элементарная грязь в помещении, где пекли хлеб.Наказывать предпринимателя, который занимается производством хлеба, в Роспотребнадзоре не стали, ограничившись предупреждением.В целях профилактики пищевых отравлений, напомнили в ведомстве, потребителям рекомендуется при выборе хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий оценить условия хранения продукции, а также маркировку, где должна быть указана дата изготовления, условия хранения и срок годности. В местах продажи неупакованной хлебной продукции для потребителей должна иметься информация о производителе, дате изготовления и сроках её годности.