Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области

Наказывать предпринимателя, который занимается производством хлеба, в Роспотребнадзоре не стали, ограничившись предупреждением.
В целях профилактики пищевых отравлений, напомнили в ведомстве, потребителям рекомендуется при выборе хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий оценить условия хранения продукции, а также маркировку, где должна быть указана дата изготовления, условия хранения и срок годности. В местах продажи неупакованной хлебной продукции для потребителей должна иметься информация о производителе, дате изготовления и сроках её годности.