Общество 13.04.2023 16:52
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13.04.2023 16:52
С 14 апреля открывается речной маршрут «Красноармейск – Вязовая Грива» в Волгограде. Как сообщили в мэрии, ежедневно по этому направлению на остров Сарпинский будут выполняться 10 рейсов.
От остановки «Красноармейск» речные трамвайчики будут ежедневно отправляться в 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 и 18.00. Обратно с «Вязовой Гривы» - в 08.20, 10.20, 13.20, 16.20 и 18.20.
Напомним, что в Волгограде уже открыты сезонные речные маршруты по четырем направлениям: «Волгоград – Островная», «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная Фабрика – о. Сарпинский» и «Волгоград - Культбаза». Продолжает работу один круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский».
По направлению «Волгоград» - «Зайчики» теплоходы начнут курсировать, как только позволит гидрологическая обстановка.
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