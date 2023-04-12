В Волгограде на 7 дней изменят расписание электрички

Общество 12.04.2023 08:30
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12.04.2023 08:30
Расписание городской электрички изменят в Волгограде на 7 дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, изменения будут действовать 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 апреля из-за проведения ремонтно-путевых работ. Так, электропоезд №6314 сообщением Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская будет отправляться со станции Шпалопропитка в 13-08 ч. (на 8 минут позже). А прибывать электричка на станцию Тракторная Пассажирская будет в 14-34 ч. (на 1 минуту позже).
Фото сайта Приволжской железной дороги
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