После заморозков в Волгограде и области потеплеет до +20









На новой неделе в Волгоградской области после заморозков придет долгожданное потепление – дневная температура поднимется до +20. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в начале рабочей недели в южных районах Волгоградской области ночью ожидается до -1...-3, днем +13...+18º.

В Волгограде 10 апреля ночная температура будет +1...+3º. В дневные часы потеплеет до +14...+16º. В понедельник-вторник осадков не ожидается. В среду, 12 апреля, ночью и днем прогнозируют дождь. Несмотря на это, в ночные часы будет +6...+8º; днем +18...+20º.

В районах Волгоградской области ночные заморозки сохранятся до 12 апреля. Причем, 11 и 12 числа, ночью ожидается до +2...+7º, при прояснении в северных районах до -1º… -2º. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, местами порывы 15-18 м/с. Осадки возможны лишь к среде, 12 апреля. Синоптики прогнозируют в этот день небольшой, в отдельных районах умеренный дождь.



