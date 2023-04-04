Автомобилисты из Дзержинского района Волгограда, вынужденные каждое утро проезжать через поселок Ангарский в сторону центра, просят чиновников и ГАИ обратить внимание на дорожную обстановку. По словам волгоградцев, в месте, где соединяются дороги улиц Продольной и Ангарской, срочно нужен дополнительный светофор.

– Каждое утро для сотен жителей нашего района начинается одинаково – с великого стояния в пробке, начиная от областной больницы до Рокоссовского, а в худшие дни – уже от завода «Ахтуба», – обращают внимание на проблему автомобилисты. – Где-то с 8.00 и до 8.40 на небольшом сравнительно отрезке дороги – не больше километра – стоять порой приходится по 20 минут. Люди нервничают, опаздывают. Причем не только те, кто едет на личном транспорте, – зачастую в пробке встревают и пассажиры трамваев.









По словам волгоградцев, проблема заключается в том, что районе заправки «Русойл» – в месте, где улица Продольная «вливается» в Ангарскую, – нет светофора.

– В итоге получается так, что плотный поток, направляющийся с Продольной в сторону Рокоссовского, пытается вклиниться в те два ряда, которые уже забиты машинами, едущими со стороны трамвайного кольца, – объясняют горожане. – Конечно, мало кто желает пропускать тех, кто, по сути, нарушает правила, и автомобилисты с Продольной просто-напросто образуют два дополнительных ряда. В итоге в центр зачастую, особенно по понедельникам, транспорт едет в четыре, а то и в пять рядов.





Усугубляется обстановка, говорят автомобилисты тогда, когда кто-то из водителей предпринимает попытку перестроиться. Сиюсекундно образуется настоящий транспортный коллапс.

– Машины с ул. Продольной занимают встречную полосу, жмутся друг к другу и залезают на трамвайные пути. Что тут же происходит? Останавливается движение трамваев. Чтобы разрулить ситуацию, уходит до пяти минут, в это время пробка как раз разрастается до «Ахтубы», – заключают горожане.





Решение проблемы волгоградцы видят в установке светофора, который разводил бы потоки на стыке улиц Ангарской и Продольной.

– Пробки однозначно сразу сошли бы на нет, – уверены жители Дзержинского района. – Единственное – нужно, конечно, чтобы этот вопрос решал человек, способный мыслить здраво. Отметим, что ситуация усугубилась на Ангарской после того как время ожидания разрешающего сигнала светофора на пересечении с Рокоссовского увеличили до полутора минут. При этом для проезда перекрестка потоку со стороны облбольницы дается всего-навсего полминуты. Вот и лезет народ в два ряда на встречку.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»