Общество

«Лезут на встречку в два ряда»: волгоградцы просят светофор, чтобы избавить от пробок Ангарский

Общество 04.04.2023 09:42
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04.04.2023 09:42


Автомобилисты из Дзержинского района Волгограда, вынужденные каждое утро проезжать через поселок Ангарский в сторону центра, просят чиновников и ГАИ обратить внимание на дорожную обстановку. По словам волгоградцев, в месте, где соединяются дороги улиц Продольной и Ангарской, срочно нужен дополнительный светофор. 

– Каждое утро для сотен жителей нашего района начинается одинаково – с великого стояния в пробке, начиная от областной больницы до Рокоссовского, а в худшие дни – уже от завода «Ахтуба», – обращают внимание на проблему автомобилисты. – Где-то с 8.00 и до 8.40 на небольшом сравнительно отрезке  дороги – не больше километра – стоять порой приходится по 20 минут. Люди нервничают, опаздывают. Причем не только те, кто едет на личном транспорте, – зачастую в пробке встревают и пассажиры трамваев. 



По словам волгоградцев, проблема заключается в том, что районе заправки «Русойл» – в месте, где улица Продольная «вливается» в Ангарскую, – нет светофора. 

– В итоге получается так, что плотный поток, направляющийся с Продольной в сторону Рокоссовского, пытается вклиниться в те два ряда, которые уже забиты машинами, едущими со стороны трамвайного кольца, – объясняют горожане. – Конечно, мало кто желает пропускать тех, кто, по сути, нарушает правила, и автомобилисты с Продольной просто-напросто образуют два дополнительных ряда. В итоге в центр зачастую, особенно по понедельникам, транспорт едет в четыре, а то и в пять рядов. 


Усугубляется обстановка, говорят автомобилисты тогда, когда кто-то из водителей предпринимает попытку перестроиться. Сиюсекундно образуется настоящий транспортный коллапс. 

– Машины с ул. Продольной занимают встречную полосу, жмутся друг к другу и залезают на трамвайные пути. Что тут же происходит? Останавливается движение трамваев. Чтобы разрулить ситуацию, уходит до пяти минут, в это время пробка как раз разрастается до «Ахтубы», – заключают горожане. 


Решение проблемы волгоградцы видят в установке светофора, который разводил бы потоки на стыке улиц Ангарской и Продольной. 

– Пробки однозначно сразу сошли бы на нет, – уверены жители Дзержинского района. – Единственное – нужно, конечно, чтобы этот вопрос решал человек, способный мыслить здраво. Отметим, что ситуация усугубилась на Ангарской после того как время ожидания разрешающего сигнала светофора на пересечении с Рокоссовского увеличили до полутора минут. При этом для проезда перекрестка потоку со стороны облбольницы дается всего-навсего полминуты. Вот и лезет народ в два ряда на встречку. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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