«Там брали Берлин!»: звуки боя испугали жителей юга Волгограда

Общество 02.04.2023 19:30
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02.04.2023 19:30
Жители Красноармейского района Волгограда обсуждают звуки взрывов и выстрелов, которые были слышны сегодня, 2 апреля, в районе родительного дома №4. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане активно обсуждают это в местных пабликах.
- Что случилось в районе роддома №4? Слышны были выстрелы, - задается вопросом Людмила К.
- Ничего страшного, Галина пришла за восьмым ребенком…, - шутит Максим Ч.
- Уже стихло, в районе больницы Каустик, - уточняет Ольга К.
- В Старой Сарепте брали Берлин! – утверждает Александр П.
На сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» указано, что в музее-заповеднике сегодня проходит интерактивная программа с элементами исторической реконструкции «Бои на подступах к Берлину».
Ранее сообщалось, что историческую реконструкцию, которая пройдет на открытом воздухе, готовит музей-заповедник «Старая Сарепта» и военно-исторический клуб «Пехотинец». Мероприятие посвящено одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны - штурму столицы нацистской Германии.
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