Волгоградцам разрешили платить за ОДН частями

Общество 01.04.2023 10:18
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01.04.2023 10:18
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее управляющие компании распределять сумму перерасчета платы за общедомовые нужды равными долями в течение года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА «Высота 102».
В комитете ЖКХ Волгоградской области, пояснили, что изменения вносятся в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно постановлению, величина перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, в течение года, следующего за расчетным годом.
Под общедомовыми нуждами подразумеваются обслуживание дома и содержание общего имущества в нем: в первую очередь это холодная и горячая вода для мытья подъездов и электроэнергия для освещения этажей и работы лифтов.
Эта мера нужна для недопущения возникновения единовременного и обременительного увеличения расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги, пояснили в ведомстве.Ранее, напомним, жители некоторых домов жаловались на запредельные суммы, которые начисляли ресурсоснабжающие организации за общедомовые нужды. Кроме того, с 1 марта изменился порядок расчета ОДН, который вызвал опасение граждан в связи с возможным резким ростом оплаты за ЖКХ. Так, если раньше потери и излишки за ОДН оплачивали УК, то теперь эта обязанность ложится на плечи собственников. Однако чиновники заверяли, что рост будет незначительным.
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