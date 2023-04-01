Волгоградцам разрешили платить за ОДН частями









Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее управляющие компании распределять сумму перерасчета платы за общедомовые нужды равными долями в течение года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА «Высота 102».





В комитете ЖКХ Волгоградской области, пояснили, что изменения вносятся в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно постановлению, величина перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, в течение года, следующего за расчетным годом.





Под общедомовыми нуждами подразумеваются обслуживание дома и содержание общего имущества в нем: в первую очередь это холодная и горячая вода для мытья подъездов и электроэнергия для освещения этажей и работы лифтов.





Эта мера нужна для недопущения возникновения единовременного и обременительного увеличения расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги, пояснили в ведомстве.

Ранее, напомним, жители некоторых домов жаловались на запредельные суммы, которые начисляли ресурсоснабжающие организации за общедомовые нужды. Кроме того, с 1 марта изменился порядок расчета ОДН, который вызвал опасение граждан в связи с возможным резким ростом оплаты за ЖКХ. Так, если раньше потери и излишки за ОДН оплачивали УК, то теперь эта обязанность ложится на плечи собственников. Однако чиновники заверяли, что рост будет незначительным.