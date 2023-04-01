Общество

Волгоградцев просят сообщить о встречах с сусликами

Общество 01.04.2023 09:06
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01.04.2023 09:06



Облкомприроды объявляет акцию, направленную на выявление местообитаний сусликов. До 31 мая жителям региона предлагают принять участие в анкетировании, которое поможет определить состояние популяций этих животных, а также выработать меры по недопущению сокращения численности, сообщили ИА "Высота 102" в органе исполнительной власти.

В последние годы существование этих животных остается под угрозой. Распашка целины, отлов грызунов ради жира и мяса сократили численность популяции. Между тем, от этих животных зависит распространение многих других важных обитателей Волгоградской области: степного орла, канюка-курганника, степного луня, хорька-перевязки, степного хоря и других степных видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Кроме того, после исчезновения сусликов на пастбищах началось разрастание бурьянистого высокотравья, нередко провоцирующего вспышки больших степных пожаров.

С целью выявления сохранившихся местообитаний малого суслика облкомприроды проводит анкетирование жителей региона. Ответы на несколько простых вопросов о зафиксированных волгоградцами фактах встречи с этими грызунами помогут оценить, насколько и на каких территориях сократилась популяция зверьков и связанных с ними животных, в частности краснокнижного степного орла, для которого суслики составляют основную кормовую базу.

По итогам обработки данных будет разработан комплекс мер по предотвращению дальнейшего снижения численности сусликов на территории Волгоградской области.
Анкетирование можно пройти по этой ссылке.

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