Волгоградцев просят сообщить о встречах с сусликами









Облкомприроды объявляет акцию, направленную на выявление местообитаний сусликов. До 31 мая жителям региона предлагают принять участие в анкетировании, которое поможет определить состояние популяций этих животных, а также выработать меры по недопущению сокращения численности, сообщили ИА "Высота 102" в органе исполнительной власти.





В последние годы существование этих животных остается под угрозой. Распашка целины, отлов грызунов ради жира и мяса сократили численность популяции. Между тем, от этих животных зависит распространение многих других важных обитателей Волгоградской области: степного орла, канюка-курганника, степного луня, хорька-перевязки, степного хоря и других степных видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Кроме того, после исчезновения сусликов на пастбищах началось разрастание бурьянистого высокотравья, нередко провоцирующего вспышки больших степных пожаров.





С целью выявления сохранившихся местообитаний малого суслика облкомприроды проводит анкетирование жителей региона. Ответы на несколько простых вопросов о зафиксированных волгоградцами фактах встречи с этими грызунами помогут оценить, насколько и на каких территориях сократилась популяция зверьков и связанных с ними животных, в частности краснокнижного степного орла, для которого суслики составляют основную кормовую базу.







По итогам обработки данных будет разработан комплекс мер по предотвращению дальнейшего снижения численности сусликов на территории Волгоградской области.