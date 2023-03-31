Промышленный туризм развивает волгоградский оператор питания ООО «Виво Маркет»





Волгоградским опытом производства социального питания познакомилась накануне группа школьников из Северодвинска Архангельской области. Ребята приехали в областную столицу в рамках профориентационного проекта «Профшкола "За нами будущее"». И в числе объектов для посещения выбрали комбинат питания ООО «Виво Маркет».





По словам организаторов маршрута, цель проекта – заглянуть в регионы и, что называется, изнутри узнать, чем живут, чем дышат и как развиваются города-миллионники.





Комбинат «Виво Маркет», как флагман отрасли социального питания был выбран не случайно, однако, по мнению участников экскурсии, реальность превзошла все ожидания.













– Ехали с небольшими сомнениями, вроде столовые и столовые, питание и питание, а тут волшебство какое-то, производство будущего, – поделились впечатлениями заместитель председателя профсоюзной организации Центра судоремонта «Звездочка» Елена Макарова. - Чистота безупречная, безопасность, гостеприимство, качество. Мы увидели пищевую промышленность абсолютно с новой стороны. Да так, что сейчас хочется питаться котлетами рыбными, мясными и, конечно же, сладкими вкусняшками от «Виво Маркет». Да и в целом, Волгоград – это город, куда мы обязательно вернемся.





– Наш девиз – за нами будущее. Мы ездим по разным городам, смотрим различные предприятия, фабрики, заводы и ваше предприятие нас очень вдохновило, впечатлило. Самое главное, самое ценное для нас – это командная работа. Здесь мы ее увидели. У вас действительно команда, когда один за всех и все за одного, – рассказала врач команды профшколы Анна Щеголихина.













Кроме традиционного прохода по производственными площадкам предприятия, ребята из Северодвинска приняли участие в мастер-классе - своими руками покрыли глазурью любимые волгоградскими школьниками донаты.





11-летняя Марина призналась, что эта часть экскурсии была самой увлекательной: «Мне очень понравился тот момент, когда нам разрешили добавлять в глазурь крошки черного и белого шоколада и съесть их тоже. Было очень вкусно».





Архангельцы уехали с комбината не только с хорошим впечатлениями, но и с упакованными в стильные коробки «вкусняшками» собственного производства.





Двери комбината открыты для приема гостей любых возрастных категорий, в том числе и в рамках профориентационных проектов. Напомним, на важность ранней профориентации для детей и подростков указал Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в августе 2022 года. Он, в частности отметил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях.





Программа экскурсии может быть изменена под конкретный запрос целевой аудитории. Записаться на маршрут можно здесь





За последний год на комбинате готового питания, расположенного в Кировском районе и мастер-кухне в Дзержинском районе Волгограда уже побывали более 650 человек. Это были школьники, родители, чиновники, предприниматели не только из областной столицы, но и из других регионов страны.



