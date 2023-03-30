Ордена Мужества сегодня, 30 марта, передают родным военнослужащих из Волгоградской области, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», указом президента России Владимира Путина к высоким государственным наградам посмертно представлены трое волгоградцев.

За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации, награждены:

сержант Чашкин Андрей Николаевич,

рядовой Тевянов Александр Игоревич,

рядовой Томарев Александр Сергеевич.





По сложившейся традиции, церемония передачи орденов проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».









Напомним, что с Андреем Чашкиным простились в Камышинском районе Волгоградской области в сентябре прошлого года. Военнослужащего похоронили в селе Верхняя Добринка. Мобилизованного Александра Тевянова похоронили в Волгограде.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»