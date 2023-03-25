







В Волгоградской области управляющим компаниям теперь будет легче взыскивать долги за коммуналку. Как разъяснили ИА «Высота 102» в региональном комитете ЖКХ, в связи с действующим ранее законом об ограничении на предоставление третьим лицам персональных данных собственников помещений из ЕГРН, управляющим организациям ранее было затруднительно вести реестр собственников помещений. Также усложнился процесс взыскания задолженностей в судах.





Однако с 18 марта 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ "О внесении изменений в статью 60 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации", согласно которому задолженность за жилищно-коммунальные услуги с должников, персональные данные которых у взыскателя отсутствуют, либо имеются неполные сведения, может взиматься в рамках приказного или искового судопроизводства без указания данных ответчика, в том числе, фамилии, имени, отчества.





Взыскателю достаточно в заявлении о вынесении судебного приказа или в иске указать об отсутствии сведений. Вместе с иными сведениями о должнике, неизвестными взыскателю, информация будет предоставлена суду органами внутренних дел и Росреестром.