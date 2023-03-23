Общество

Минометчики уничтожили колонну условного противника в Волгоградской области

Общество 23.03.2023 09:21
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23.03.2023 09:21


Минометные подразделения ликвидировали автоколонну условного противника в ходе тренировки в Волгоградской области.
- Получив оперативную информацию, командиры минометных подразделений организовали огневой налет по габаритным мишеням в виде бронетранспортеров, танков и грузовых автомобилей повышенной проходимости, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Орудия были расположены на значительном удалении от предположительного маршрута движения этой техники. Корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В тренировке приняли участии расчеты 120-мм возимых минометов 2С12 «Сани» и операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».
Фото: пресс-служба ЮВО

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