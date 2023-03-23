В Волжском фасады домов превратят в патриотические панно









В городском округе Волгоградской области стартовал проект «Краски Волжского». Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, соответствующее постановление подписал глава города Игорь Воронин.





Фасады зданий украсят художественными панно (муралами) различной тематики, пропагандирующими семейные ценности, патриотизм, любовь к спорту и здоровому образу жизни.





В реализации проекта примут участие городские власти, хозяйствующие субъекты, муниципальные учреждения, управляющие компании, ТСЖ, ТОСы, общественные организации и жители города.





В настоящее время проводится отбор эскизов. Все они пройдут процедуру проверки на соответствие архитектурному облику города и будут согласованы с собственниками имущества, на котором планируется размещение муралов.





Проект планируется к реализации в течение 2023 года.





Между тем, в Волжском уже есть несколько украшенных фасадов домов. Так, недавно на жилой пятиэтажке появился портрет основателя Волжского Федора Логинова.

Фото администрации Волжского