В Волжском фасады домов превратят в патриотические панно

Общество 23.03.2023 08:41
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23.03.2023 08:41
В городском округе Волгоградской области стартовал проект «Краски Волжского». Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, соответствующее постановление подписал глава города Игорь Воронин.
Фасады зданий украсят художественными панно (муралами) различной тематики, пропагандирующими семейные ценности, патриотизм, любовь к спорту и здоровому образу жизни.
В реализации проекта примут участие городские власти, хозяйствующие субъекты, муниципальные учреждения, управляющие компании, ТСЖ, ТОСы, общественные организации и жители города.
В настоящее время проводится отбор эскизов. Все они пройдут процедуру проверки на соответствие архитектурному облику города и будут согласованы с собственниками имущества, на котором планируется размещение муралов.
Проект планируется к реализации в течение 2023 года.
Между тем, в Волжском уже есть несколько украшенных фасадов домов. Так, недавно на жилой пятиэтажке появился портрет основателя Волжского Федора Логинова.
Фото администрации Волжского
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