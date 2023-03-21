



Делегация экспертов из Ханты-Мансийского округа посетила производственный комбинат и мастер-кухню ООО "Виво Маркет", а также познакомилась с процессами организации школьного питания в МОУ Гимназия №12 Краснооктябрьского района г. Волгограда. В состав делегации вошли представители Департамента образования, Управления экономики, специалисты сферы здравоохранения и эксперты центра ГЧП Ханты-Мансийского автономного округа.





- Цель нашей поездки познакомиться с региональными практиками и посмотреть, что же эффективного и интересного существует в других субъектах и как это можно применить на практике, - рассказала Снежана Александровна Важняк, первый заместитель департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.





Волгоград для обмена опытом был выбран не случайно, здесь выстроена эффективная технологическая цепочка, которая позволяет не только обеспечивать школьников свежими, горячими завтраками и обедами, но и обеспечивать пищевую безопасность, контролировать качество продукции на всех этапах.





Первым гости посетили комбинат готового питания, который был открыт в 2019 году. Это современное роботизированное высокотехнологичное производство, частные инвестиции в который составили более 800 миллионов рублей.

Комбинат обеспечивает (в первую очередь, в рамках контрактной системы) сырьем, полуфабрикатами (мясными, рыбными) и готовой продукцией многие социальные объекты Волгограда. За 2022 год производственный комбинат выпустил: буфетной продукции - 3 156 623 единиц изделий, мясной продукции - 2 678 802 единиц. Итого с распределительного центра было отправлено по объектам - 3 495 380 кг продукции комбината и поставщиков.





-Мы здесь, потому что в Волгограде дальше всего продвинулись в модели организации школьного питания в производственном масштабе, — рассказал Евгений Чепель, заместитель директора Фонда развития Югры.





Запуск в работу комбината позволил перенести на производство все трудозатратные "грязные" процессы, связанные с подготовкой сырья и продукции.

На пищеблоках повара доготавливают полуфабрикаты. В результате "из под ножа" выходят свежие завтраки и обеды для клиентов. Создание этого современного центра стало основой для организации всего социального питания в регионе в условиях повышенных нормативных требований, и позволило решить важнейшую задачу, связанную с контролем качества продуктов и пищевой безопасностью.





Эксперты побывали еще на одном стратегическом объекте системы "Виво Маркет" - мастер-кухня, которая предназначена для оперативного обеспечения готовыми завтраками и обедами школы с буфетами, где получают свежее безопасное питание 9,5 тысяч школьников. В течение двух часов с момента приготовления свежая горячая еда с мастер-кухни развозится по 34 точкам Волгограда, в том числе и отдаленным. За 2022 год мастер-кухня выпустила 1 534 542 порций горячего питания, что составляет 548 909 кг продукции.





- Как мне кажется, здесь удалось провести очень эффективную реконструкцию на таком сравнительно небольшом пространстве. Созданы все необходимые инфраструктурные составляющие, чтобы обеспечить действительно качественное и безопасное приготовление продукции. Создан по-настоящему эффективный производственный механизм, что подтверждается на практике, — поделилась своими впечатлениями Снежана Возняк, первый заместитель директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.





Заключительным этапом знакомства с технологической цепочкой ООО "Виво Маркет" стало посещение школьной столовой в Гимназии №12. Компания - единственный оператор региона, который занимается развитием инфраструктуры школьных пищеблоков.

Так, в 2021 году за счет средств компании была полностью обновлена столовая Гимназии №12. В результате из скучной школьной "столовки" она превратилась в модное кафе. Был отремонтирован в соответствии с дизайн проектом обеденный зал, поставлена новая линия раздачи, увеличено количество посадочных мест от 125 до 170, произведена замена радиаторной группы, группы умывальников, закуплен инвентарь, посуда. На базе гимназии отработаны новые концепты в сфере социального питания. Такие, как шведский стол, безналичная оплата, а также новая система обратной связи. Это QR-код. Он позволяет перейти на страницу оператора питания и написать свои вопросы и пожелания напрямую. Это инструмент для оперативного взаимодействия потребителя и оператора питания.





- Меня особенно интересовали вопросы производства, логистики и технического оснащения, и как все это было интегрировано в сферу социального питания. Сегодня мы убедились, что запущенный процесс имеет позитивные результаты, о чем свидетельствуют отзывы потребителей — в первую очередь родителей. Порадовало установленное в цехах современное оборудование. Мне удалось пообщаться с шеф-поваром, который отметил, что внедренные технологии значительно облегчили рабочий процесс, — отметила Анна Кондратьева, врач-терапевт, диетолог БУ «Сургутской клинической травматологической больницы».





Знакомство с «Виво Маркет» вышло насыщенным, и, как признают сами делегаты, результативным. Задача деловой миссии состояла не в том, чтобы пробежаться «по верхам», а именно углубиться в детали, объяснить и показать всю технологическую цепочку: от сырья на складе до готового продукта в школьной столовой. И с этой задачей, считают эксперты, организаторы справились.



