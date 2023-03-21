Общество

Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-Мансийска

Общество 21.03.2023 11:42
0
21.03.2023 11:42


Делегация экспертов из Ханты-Мансийского округа посетила производственный комбинат и мастер-кухню ООО "Виво Маркет", а также познакомилась с процессами организации школьного питания в МОУ Гимназия №12 Краснооктябрьского района г. Волгограда. В состав делегации вошли представители Департамента образования, Управления экономики, специалисты сферы здравоохранения и эксперты центра ГЧП Ханты-Мансийского автономного округа.

- Цель нашей поездки познакомиться с региональными практиками и посмотреть, что же эффективного и интересного существует в других субъектах и как это можно применить на практике, - рассказала Снежана Александровна Важняк, первый заместитель департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.

Волгоград для обмена опытом был выбран не случайно, здесь выстроена эффективная технологическая цепочка, которая позволяет не только обеспечивать школьников свежими, горячими завтраками и обедами, но и обеспечивать пищевую безопасность, контролировать качество продукции на всех этапах. 

Первым гости посетили комбинат готового питания, который был открыт  в 2019 году. Это современное роботизированное высокотехнологичное производство, частные инвестиции в который составили более 800 миллионов рублей. 
Комбинат обеспечивает (в первую очередь, в рамках контрактной системы) сырьем, полуфабрикатами (мясными, рыбными) и готовой продукцией многие социальные объекты Волгограда. За 2022 год производственный комбинат выпустил: буфетной продукции - 3 156 623 единиц изделий, мясной продукции - 2 678 802 единиц. Итого с распределительного центра было отправлено по объектам - 3 495 380 кг продукции комбината и поставщиков.

-Мы здесь, потому что в Волгограде дальше всего продвинулись в модели организации школьного питания в производственном масштабе, — рассказал Евгений Чепель, заместитель директора Фонда развития Югры.

Запуск в работу комбината позволил перенести на производство все трудозатратные "грязные" процессы, связанные с подготовкой сырья и продукции. 
На пищеблоках повара доготавливают полуфабрикаты. В результате "из под ножа" выходят свежие завтраки и обеды для клиентов. Создание этого современного центра стало основой для организации всего социального питания в регионе в условиях повышенных нормативных требований, и позволило решить важнейшую задачу, связанную с контролем качества продуктов и пищевой безопасностью.  

Эксперты побывали еще на одном стратегическом объекте системы "Виво Маркет" - мастер-кухня, которая предназначена для оперативного обеспечения готовыми завтраками и обедами школы с буфетами, где получают свежее безопасное питание 9,5 тысяч школьников. В течение двух часов с момента приготовления свежая горячая еда с мастер-кухни развозится по 34 точкам Волгограда, в том числе и отдаленным.  За 2022 год мастер-кухня выпустила 1 534 542 порций горячего питания, что составляет 548 909 кг продукции. 

Как мне кажется, здесь удалось провести очень эффективную реконструкцию на таком сравнительно небольшом пространстве. Созданы все необходимые инфраструктурные составляющие, чтобы обеспечить действительно качественное и безопасное приготовление продукции. Создан по-настоящему эффективный производственный механизм, что подтверждается на практике, — поделилась своими впечатлениями Снежана Возняк, первый заместитель директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.

Заключительным этапом знакомства с технологической цепочкой ООО "Виво Маркет" стало посещение школьной столовой в Гимназии №12. Компания - единственный оператор региона, который занимается развитием инфраструктуры школьных пищеблоков. 
Так, в 2021 году за счет средств компании была полностью обновлена столовая Гимназии №12.  В результате из скучной школьной "столовки" она превратилась в модное кафе. Был отремонтирован в соответствии с дизайн проектом обеденный зал, поставлена новая линия раздачи, увеличено количество посадочных мест от 125 до 170, произведена замена радиаторной группы, группы умывальников, закуплен инвентарь, посуда. На базе гимназии отработаны новые концепты в сфере социального питания. Такие, как шведский стол, безналичная оплата, а также новая система обратной связи. Это QR-код. Он позволяет перейти на страницу оператора питания и написать свои вопросы и пожелания напрямую. Это инструмент для оперативного взаимодействия потребителя и оператора питания.

- Меня особенно интересовали вопросы производства, логистики и технического оснащения, и как все это было интегрировано в сферу социального питания. Сегодня мы убедились, что запущенный процесс имеет позитивные результаты, о чем свидетельствуют отзывы потребителей — в первую очередь родителей. Порадовало установленное в цехах современное оборудование. Мне удалось пообщаться с шеф-поваром, который отметил, что внедренные технологии значительно облегчили рабочий процесс, — отметила Анна Кондратьева, врач-терапевт, диетолог БУ «Сургутской клинической травматологической больницы».

Знакомство с «Виво Маркет» вышло насыщенным, и, как признают сами делегаты, результативным. Задача деловой миссии состояла не в том, чтобы пробежаться «по верхам», а именно углубиться в детали, объяснить и показать всю технологическую цепочку: от сырья на складе до готового продукта в школьной столовой. И с этой задачей, считают эксперты, организаторы справились.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2023 12:42
Общество 21.03.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:21
Общество 21.03.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:07
Общество 21.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 11:06
Общество 21.03.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 10:38
Общество 21.03.2023 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.03.2023 10:26
Общество 21.03.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 10:07
Общество 21.03.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2023 09:19
Общество 21.03.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 21:33
Общество 20.03.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 20:24
Общество 20.03.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 18:55
Общество 20.03.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 17:48
Общество 20.03.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 15:32
Общество 20.03.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2023 15:17
Общество 20.03.2023 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2023 15:03
Общество 20.03.2023 15:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
«Наш главный страх – будущее»: волжанка рассказала о воспитании дочери с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочериСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-МансийскаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде серийных грабителей из Астрахани задержали благодаря резиновой перчаткеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сиротеСмотреть фотографии
11:20
Последствия жуткого ДТП на юге Волгограда показали в региональном ГУ МВДСмотреть фотографии
11:07
Россельхознадзор обнаружил на «Волгомясомолторге» 180 кг непонятного мороженогоСмотреть фотографии
11:06
Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао ЦзэдунаСмотреть фотографии
10:38
Сады Придонья инвестируют в детствоСмотреть фотографии
10:26
Суд дал год чиновникам на ремонт разбитой дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Вахтовика с наркотиками задержали в рейсовом автобусе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:39
Труп рыбака обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом мужчина, пытаясь согреться, погиб в результате пожараСмотреть фотографии
09:19
Разведчики под Волгоградом бесшумно ликвидировали противникаСмотреть фотографии
07:54
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области выросла на 15%Смотреть фотографии
21:33
Все теплее и теплее: в Волгоградской области воздух прогреется до +21Смотреть фотографии
20:58
На Волжской ГЭС уменьшили сбросы из-за экономии водыСмотреть фотографии
20:24
«Расходы – нереальные»: сгоревший приют для бездомышей под Волгоградом восстает из пеплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильниковСмотреть фотографии
19:32
Судимый волгоградец выхватил кошелек с 600 рублями у 86-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
18:55
В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальникаСмотреть фотографии
18:48
В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман СеренкоСмотреть фотографии
17:53
Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:48
Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и праваСмотреть фотографии
17:17
«Тонул и звал на помощь»: в центре Волгограда спасатели извлекли из воды мужчинуСмотреть фотографии
16:36
Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового маслаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele2Смотреть фотографии
16:19
«Я абсолютно невиновен»: обвиняемый в терроризме генерал СК Музраев выступил с последним словом в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгоградской области женщина хотела сжечь трактор, но смогла поджечь лишь себяСмотреть фотографии
 