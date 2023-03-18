В Советском районе Волгограда в микрорайоне Нижняя Ельшанка уже с десяток лет продолжает разрушаться памятник русскому революционеру Валериану Куйбышеву. В очередной раз на удручающее состояние монумента обратили внимание читатели ИА «Высота 102».

– Приезжайте и посмотрите на этот ужас. И представьте себе, что ежедневно утром и вечером, выглядывая в окно, мы вынуждены наблюдать удручающую картину, – с такими словами обратились в редакцию жители дома №7 на улице Тулака. – Вспоминается песенка из «Бременских музыкантов», но только в нашем случае на новый лад – страх и ужас он приносит людям. Неужели за десятки лет ничего нельзя придумать, чтобы хоть как-то привести изваяние в порядок?





Фотограф ИА «Высота 102» побывал на Тулака накануне и убедился в словах горожан: краска, некогда покрывавшая скульптуру, практически вся сошла, а от постамента осталось честное слово. Еще пара лет – и, надо полагать, памятник Валериану Куйбышеву упадет под очередным порывом ветра.









Стоит отметить, что на ужасное состояние памятника волгоградцы указывали не раз. Однако всякий раз чиновники районной администрации расписывались в своем бессилии – скульптура бесхозная, и денег на нее нет.

В ответ на очередной запрос ИА «Высота 102» в мэрии сообщили, что в 2021 году памятник все же был принят в оперативное управление МБУ ЖКХ Советского района.

– Памятник Валериану Куйбышеву был принят в оперативное управление МБУ ЖКХ Советского района в 2021 году. За время пока скульптура была бесхозной, она пришла в неудовлетворительное состояние, – признали в администрации Волгограда. – После принятия в управление скульптура была обследована сотрудниками районного МБУ ЖКХ, после чего включена в перспективный перечень на восстановление.

О периоде, когда за реставрацию облупившегося памятника возьмутся специалисты, чиновники умолчали.

– Дополнительно сообщаем, что скульптура не является объектом культурного наследия, – подчеркнули в мэрии.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»