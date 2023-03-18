Общество 18.03.2023 09:17
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18.03.2023 09:17
Накануне в Детско-юношеском центре Волгограда состоялось торжественное мероприятие с участием работников управляющих организаций, ведущих коммунальных предприятий города и ветеранов отрасли. В ходе встречи, посвященной профессиональному празднику, были подведены итоги 2022 года и отмечены лучшие работники сферы ЖКХ.
Поздравления в адрес тех, кто посвятил коммунальной отрасли жизнь, звучали от первых лиц города, руководителей профильных комитетов города и области, профсоюзных организаций. За добросовестный труд на благо города и его жителей были отмечены десятки сотрудников предприятий и организаций, чья деятельность напрямую связана с ЖКХ.
— В сфере жилищно-коммунального хозяйства Волгограда трудится около 10 тысяч человек. Эти люди обеспечивают миллион волгоградцев одним из самих главных в жизни – тем, чтобы дома было тепло, светло и уютно. Поэтому я поздравляю вас с профессиональным праздником от имени абсолютно каждого жителя города-героя! — отметил глава Волгограда Владимир Марченко.
За многолетний труд и качественное обслуживание потребителей 50 сотрудникам «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» вручили почетные грамоты Губернатора Волгоградской области, регионального комитета ЖКХ и ТЭК, администрации Волгограда, городского департамента ЖКХ и ТЭК, Волгоградской городской Думы. Руководство компаний-концессионеров также поздравило своих сотрудников с профессиональным праздником, наградив грамотами самых достойных.
В 2022 году концессии продолжили модернизацию важнейших инфраструктурных объектов водного и теплового хозяйства.
Так, «Концессиями водоснабжения» завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Дзержинского Тракторозаводского района, построена и подключена линия холодного водоснабжения протяженностью 1700 м в поселке М. Горького. В рамках мероприятий по реконструкции системы электроснабжения произведена замена девяти силовых трансформаторов на водопроводных и канализационных насосных станциях. Вместе с этим реализована часть мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для перспективной жилой застройки Советского района Волгограда.
Говоря о работе по обновлению теплового хозяйства, в минувшем году «Концессиями теплоснабжения» проведена реконструкция четырех действующих котельных и двух центральных тепловых пунктов с внедрением современной автоматики управления, обновлены десятки километров старых теплотрасс. Велась и продолжается уже в 2023 году работа по восстановлению теплоизоляции систем обратной циркуляции, реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов.
Инвестиции в водопроводно-канализационное и тепловое хозяйство Волгограда дают работникам коммунальной сферы новые возможности для работы и реализации современных проектов реконструкции и строительства сетей. Вместе с этим перед сотрудниками сферы ЖКХ стоит важнейшая задача — обеспечить высокий уровень предоставления коммунальных услуг населению. Это работа требует высокого профессионализма и ответственности.
На фото: Ратынский Владимир Иванович, мастер группы ремонта тепловых сетей участка централизованного ремонта №4 цеха централизованного ремонта получает Почетную грамоту Губернатора Волгоградской области.
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