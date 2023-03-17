Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВ

Председатель правительства РФ сегодня, 17 марта на заседании правительства РФ заявил о подготовке поправок в законодательство о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина РФ.

– В текущем году мы отмечаем очень значимое событие отечественной истории, которое напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа. 80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве. Это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы. Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком «Житель осаждённого Сталинграда», – цитата из выступления Мишустина.

– По поручению Президента Правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты. В их числе – право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счёт федерального бюджета. Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне – самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание, – заявил Михаил Мишустин.

Напомним, официальный статус «Житель осажденного Сталинграда» был присужден в мае прошлого года жителям, которые находились в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Документ был подготовлен по инициативе ветеранского сообщества и внесен в областную думу губернатором Андреем Бочаровым.

На территории Волгоградской области с 2006 года законодательно были установлены региональные меры социальной поддержки для граждан, имеющих статус «Дети Сталинграда». Они получали ежемесячную денежную выплату, компенсацию 50 процентов стоимости платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, а также ежегодную выплату в связи с празднованием победы в Сталинградской битве. Поправками в Социальный кодекс данные меры поддержки распространяются в настоящее время на всех граждан (независимо от возраста), которые жили на территории Сталинграда в период боевых действий.

Таким образом, региональными льготами был охвачен более широкий круг жителей Волгоградской области. По данным на 1 мая 2022 года, число жителей осажденного Сталинграда составляло 4835 человек.