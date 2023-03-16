Общество 16.03.2023 13:54
0
16.03.2023 13:54
Сегодня, 16 марта, в Волгограде избрали представителя от региона в новом, восьмом составе Общественной палаты России. Как сообщает ИА «Высота 102», на эту должность большинством голосов переизбрана Светлана Казаченок. Она является членом седьмого состава ОП РФ, срок полномочий которого истекает в июне 2023 года.
Это кадровое решение принято на заседании Общественной палаты Волгоградской области.
Светлана Казаченок - член Общественной палаты Волгоградской области, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и международного частного права ФГАОУ ВО Волгоградского государственного университета, заслуженный юрист и почетный адвокат РФ, президент некоммерческой организации Волгоградская коллегия адвокатов «Казаченок и партнеры».
В седьмом составе ОП РФ Светлана Казаченок является заместителем председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Входит в комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Участвует в работе межкомиссионной рабочей группы по работе с обращениями граждан и общественным проверкам.
«Выдержит до 120 килограммов»: в Волгограде 18 марта запустят самую большую свадебную карусель16.03.2023 14:24
Общество 16.03.2023 14:24
В Волгограде годовщину воссоединения с Крымом отметят без митинга16.03.2023 13:26
Общество 16.03.2023 13:26
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества16.03.2023 12:28
Общество 16.03.2023 12:28
Облкомприроды: в Волгограде с мая стартует сезон видеоохоты на мусорщиков16.03.2023 12:20
Общество 16.03.2023 12:20
Более 360 работников «Россети Юг» воспользовались поддержкой компании в виде компенсации процентов по ипотечным кредитам16.03.2023 11:49
Общество 16.03.2023 11:49
Памятник Маршалу Жукову переселили с улицы в здание музея-панорамы «Сталинградская битва»16.03.2023 11:11
Общество 16.03.2023 11:11
Михайловскую ЦРБ обязали вернуть пенсионеру деньги за покупку жизненно важных лекарств16.03.2023 10:24
Общество 16.03.2023 10:24
«Больше так продолжаться не может»: волгоградка из-за ссоры с мужем купила дом в «Бурковском парке» и не прогадала16.03.2023 09:48
Общество 16.03.2023 09:48
В Волгоградской области похоронили сгоревшего в блиндаже срочника Вячеслава Рассохина16.03.2023 09:25
Общество 16.03.2023 09:25
Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 соток15.03.2023 20:18
Общество 15.03.2023 20:18
Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жилья15.03.2023 19:32
Общество 15.03.2023 19:32
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животными15.03.2023 17:54
Общество 15.03.2023 17:54
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курган15.03.2023 17:42
Общество 15.03.2023 17:42
Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустов15.03.2023 15:30
Общество 15.03.2023 15:30
Массовая забастовка обошла стороной ПВЗ Wildberries в Волгограде15.03.2023 14:10
Общество 15.03.2023 14:10