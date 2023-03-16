







Сегодня, 16 марта, в Волгограде избрали представителя от региона в новом, восьмом составе Общественной палаты России. Как сообщает ИА «Высота 102», на эту должность большинством голосов переизбрана Светлана Казаченок. Она является членом седьмого состава ОП РФ, срок полномочий которого истекает в июне 2023 года.

Это кадровое решение принято на заседании Общественной палаты Волгоградской области.

Светлана Казаченок - член Общественной палаты Волгоградской области, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и международного частного права ФГАОУ ВО Волгоградского государственного университета, заслуженный юрист и почетный адвокат РФ, президент некоммерческой организации Волгоградская коллегия адвокатов «Казаченок и партнеры».

В седьмом составе ОП РФ Светлана Казаченок является заместителем председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Входит в комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Участвует в работе межкомиссионной рабочей группы по работе с обращениями граждан и общественным проверкам.







