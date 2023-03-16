Общество

В Волгограде семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества

Общество 16.03.2023 12:28
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16.03.2023 12:28


Сегодня, 16 марта, в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде родителям и вдовам участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, передали ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы со всеми воинскими почестями.
Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность государственными наградами посмертно награждены 11 наших земляков:
- прапорщик Бурмистров Максим Борисович
- старший сержант Фоменко Сергей Консантинович
- сержант Ахмедов Рустам Бакирович
- сержант Сатонин Вадим Николаевич
- ефрейтор Гаянов Юрий Вячеславович
- рядовой Хазов Василий Павлович
- рядовой Майтанов Дамир Евгеньевич
- рядовой Рыбас Александр Геннадьевич
- рядовой Шмелев Сергей Рафикович
- рядовой Пантелеев Данила Александрович
- рядовой Смоленцев Кирилл Владимирович



Награды родственникам погибших передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский. По окончании церемонии была объявлена минута молчания в память о погибших воинах. 

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