Общество

Облкомприроды: в Волгограде с мая стартует сезон видеоохоты на мусорщиков

Общество 16.03.2023 12:20
0
16.03.2023 12:20



Первые три видеокамеры для фиксации нарушений при сбросе отходов установят в Волгограде уже в мае текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, пилотной территорией станет Краснооктябрьский район, который облюбовали нелегальные мусорщики, вываливающие отходы на территории частного сектора, в балках и оврагах. Места установки видеокамер не разглашаются. Известно, что они будут стоять на подъездах к проблемным местам, куда мусор вывозят на машинах, часто грузовых.
Так, в прошлом году в Краснооктябрьском районе было выявлено 11 несанкционированных свалок в границах жилого массива, а за три неполных месяца этого года — уже 18.
- С 11 января 2023 года у нас появилась возможность штрафовать нарушителей за сброс отходов из машин не только по результатам инспекторских проверок, но и на основании автоматической фото- и видеофиксации, - пояснили в облкомприроды. - После анализа полученного на пилотной территории опыта, камеры видеофиксации появятся и на других территориях.
В профильном комитете пояснили, что проект реализует администрация Волгограда совместно с региональным оператором. В городском бюджете на установку камер видеофиксации предусмотрено 42 миллиона рублей. Таким образом, как поясняют специалисты, с нелегальными мусорщиками теперь будут активно бороться с помощью штрафов.
Согласно внесенным изменениям в статье 8.2 КоАП (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), принятым на федеральном уровне в 2022 году, гражданам, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. 
Водителей, которые выбрасывают отходы из машин, могут оштрафовать на сумму от 30 до 200 тысяч рублей. Должностные лица - на 60 тысяч рублей, а юридические - до 400 тысяч рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.03.2023 14:24
Общество 16.03.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 13:54
Общество 16.03.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 13:26
Общество 16.03.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 12:28
Общество 16.03.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 11:49
Общество 16.03.2023 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2023 11:11
Общество 16.03.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 10:24
Общество 16.03.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 09:48
Общество 16.03.2023 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2023 09:25
Общество 16.03.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 20:18
Общество 15.03.2023 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 19:32
Общество 15.03.2023 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 17:54
Общество 15.03.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 17:42
Общество 15.03.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 15:30
Общество 15.03.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 14:10
Общество 15.03.2023 14:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:50
Вышел трейлер нового сериала Федора БондарчукаСмотреть фотографии
14:41
СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджогСмотреть фотографии
14:24
«Выдержит до 120 килограммов»: в Волгограде 18 марта запустят самую большую свадебную карусельСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области избрали представителя в Общественную палату РФСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде годовщину воссоединения с Крымом отметят без митингаСмотреть фотографии
12:49
Волгоградский электромеханический завод банкротят из-за долга в 4,5 миллионаСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:20
Облкомприроды: в Волгограде с мая стартует сезон видеоохоты на мусорщиковСмотреть фотографии
11:49
Более 360 работников «Россети Юг» воспользовались поддержкой компании в виде компенсации процентов по ипотечным кредитамСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские чиновники утвердили прошлогоднюю зарплату строителейСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области осудят лже-инвалида за покушение на дачу взяткиСмотреть фотографии
11:11
Памятник Маршалу Жукову переселили с улицы в здание музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:00
В Волгограде иномарка врезалась в толпу пешеходов. Есть погибшиеСмотреть фотографии
10:39
«Чебурашка» идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 мартаСмотреть фотографии
10:27
Есть признаки мошенничества: в Котово возбудили уголовное дело из-за схода новой дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Михайловскую ЦРБ обязали вернуть пенсионеру деньги за покупку жизненно важных лекарствСмотреть фотографии
10:17
«Схватился за столб и умер»: в Волжском мгновенная смерть мужчины попала на видеоСмотреть фотографии
09:50
В Волжском разыскали пропавшую в феврале 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:48
«Больше так продолжаться не может»: волгоградка из-за ссоры с мужем купила дом в «Бурковском парке» и не прогадалаСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области похоронили сгоревшего в блиндаже срочника Вячеслава РассохинаСмотреть фотографии
08:33
Семейную пару из Ростова-на-Дону приговорили к колонии за обман волгоградских пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
«Где следователи?»: в Котово рассыпалась построенная 3 месяца назад дорога за 31 миллион рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
Дизтопливо подешевело за неделю в Волгоградкой области на 29 копеекСмотреть фотографии
21:59
В Волжском за долги арестовали полуприцеп-цистерну и иномаркуСмотреть фотографии
21:50
Выросла смена: юные волгоградские гандболистки идут за чемпионствомСмотреть фотографии
21:09
Дело о гибели семьи от взрыва газового баллона под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 сотокСмотреть фотографии
19:32
Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жильяСмотреть фотографии
17:54
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курганСмотреть фотографии
 