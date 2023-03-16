Общество 16.03.2023 12:20
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16.03.2023 12:20
Первые три видеокамеры для фиксации нарушений при сбросе отходов установят в Волгограде уже в мае текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, пилотной территорией станет Краснооктябрьский район, который облюбовали нелегальные мусорщики, вываливающие отходы на территории частного сектора, в балках и оврагах. Места установки видеокамер не разглашаются. Известно, что они будут стоять на подъездах к проблемным местам, куда мусор вывозят на машинах, часто грузовых.
Так, в прошлом году в Краснооктябрьском районе было выявлено 11 несанкционированных свалок в границах жилого массива, а за три неполных месяца этого года — уже 18.
- С 11 января 2023 года у нас появилась возможность штрафовать нарушителей за сброс отходов из машин не только по результатам инспекторских проверок, но и на основании автоматической фото- и видеофиксации, - пояснили в облкомприроды. - После анализа полученного на пилотной территории опыта, камеры видеофиксации появятся и на других территориях.
В профильном комитете пояснили, что проект реализует администрация Волгограда совместно с региональным оператором. В городском бюджете на установку камер видеофиксации предусмотрено 42 миллиона рублей. Таким образом, как поясняют специалисты, с нелегальными мусорщиками теперь будут активно бороться с помощью штрафов.
Согласно внесенным изменениям в статье 8.2 КоАП (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), принятым на федеральном уровне в 2022 году, гражданам, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Водителей, которые выбрасывают отходы из машин, могут оштрафовать на сумму от 30 до 200 тысяч рублей. Должностные лица - на 60 тысяч рублей, а юридические - до 400 тысяч рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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