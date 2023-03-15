В Волгограде в зоне инвестпроекта сделали дорогу из битых кирпичей

Строительство второго железнодорожного пути в поселке Горьковский окончательно уничтожило дороги в отдаленном населенном пункте Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в полную негодность пришли улицы Буденного и Путейская, расположенные вдоль ж/д. Так, в прошлую пятницу машина хозяина одного из домов по ул. Буденного не смогла доехать до домовладения, прочно застряв в грязи и глине, образовавшейся на месте уничтоженной тяжелой техникой дороге.





- Людям пришлось нанимать буксир, чтобы выдернуть легковушку, - рассказали волгоградцы. – И понести расходы на найм техники. У нас и так было плохо с дорогами в заполотновской части, а теперь их нет совсем. Неужели у железной дороги нет денег, чтобы отсыпать щебнем территорию, которую они и разворотили?





Возмущенные горожане дозвонились до офиса ОАО «РЖД» в Саратове, после чего подрядчик, который занимается строительством железнодорожного пути, встретился с людьми и выслушал претензии в свой адрес. Через некоторое время сюда пригнали технику, которая кое-как разравняла смесь грязи с глиной, куда побросали песок, куски камней и битые красные кирпичи, но не на протяжении всего участка железной дороги, а лишь до дома владельцев увязшей машины.





- Теперь дети, которые возвращаются из школы, не оставляют в этом болоте свои сапоги, - констатируют жители. – Хотя глину никуда не вывезли, скоро тяжелая техника снова вдавит в землю камни и все станет, как и прежде.





Напомним, строительство второго железнодорожного пути на станции Максима Горького в Советском районе Волгограда ведется уже второй год. Жители неоднократно жаловались на рабочих, которые оставляли глубокие неогороженные ямы, траншеи, разбивали тропинки и создавали другие проблемы для близлежащих домовладений. Волгоградская транспортная прокуратура уже привлекала подрядчика реализуемого РЖД инвестпроекта – СМТ №8 ОАО «РЖДСтрой» - к ответственности за допущенные нарушения.





А в начале этого года по иску транспортной прокуратуры РЖД Советский районный суд обязал обеспечить доступность для жителей заполотновской части поселка путем возведения туннеля или наземного переезда. Решение суда не вступило в законную силу.





Фото читателей ИА "Высота 102"