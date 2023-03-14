Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДН

Общество 14.03.2023 11:18
0
14.03.2023 11:18
Подходит к концу первый квартал года, когда жителям должны выставить перерасчет ОДН по новым правилам. Кто-то уже узнал, насколько выросли итоговые суммы в квитанциях на оплату, для кого-то это еще неизвестно. Однако уже сейчас можно позаботиться о том, чтобы цифры вас как минимум не шокировали.
Как сократить расходы на оплату ОДН при наличии общедомовых счетчиков и без них, рассказали в компании «Волгоградэнергосбыт».
Не только лампочки в подъездах
Рассуждая о том, что значит общедомовое имущество в части энергоснабжения, волгоградцы нередко говорят: это лампочки в подъездах. Однако, утверждают энергетики, это не так.
– В ОДН в данном случае входит: освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, обеспечение работы лифтового хозяйства, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, электроинструментов, которые используются для ремонта многоквартирного дома и др., – рассказывают в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Более того, дело даже не в энергопотреблении конкретных устройств, принадлежащих к общедомовому имуществу. Объем электрической энергии, используемой на общедомовые нужды, определяется как разница между расходом электроэнергии по общедомовому прибора учета и суммой расхода: всех индивидуальных приборов учета потребителей, у которых данные приборы установлены, нормативом потребления электроэнергии потребителей, у которых нет приборов учета; среднемесячного потребления собственников, в случае непередачи ими показаний приборов учета. (см. схему):
Затем объем электроэнергии на ОДН, рассчитывается и распределяется поквартирно - пропорционально размеру общей площади жилых и нежилых помещений физических и юридических лиц.
– Поэтому в соответствии с формулами начисления разницу между объемом общедомового и индивидуального потребления, а соответственно объем ОДН, могут увеличить такие факторы, как занижение показаний индивидуальных приборов учета отдельными жильцами, ошибки при снятии и передаче показаний, несинхронное снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета и т.д. – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Таким образом, чтобы суммы в квитанциях за ОДН были более корректными, нужно навести порядок в каждом отдельно взятом МКД – величина ОДН во многом зависит от активного желания жильцов дома проводить мероприятия по ее контролю и снижению.
Как снизить величину ОДН?
«Волгоградэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:
— снимать показания всех приборов учета – индивидуальных и общедомовых – на одно число месяца. Контроль правильности лучше доверить старшему по дому. Правда, чтобы наделить человека этими полномочиями, придется провести собрание собственников и прийти совместно к такому решению.
— провести инвентаризацию. А именно: привести число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, не оборудованных прибором учета, в соответствие с числом фактически проживающих;
— следить за исправностью внутридомовых сетей;
— быть бдительными и следить за тем, чтобы к вашим сетям не подключались посторонние. В противном случае обращайтесь в УК;
— учитывать «возможности» вашего дома, предусмотренные проектом, когда планируете установку энергоемкой техники. Это позволит избежать превышения фактических электрических нагрузок над расчетными;
— сделать выбор в пользу энергосберегающего оборудования в местах общего пользования.
Важно: что будет, если не платить за ОДН?
Отказ от оплаты ОДН, уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт», чреват теми же мерами, какие применяются в случае отказа от оплаты коммунального ресурса.
— И оплата ОДН, и оплата внутриквартирного электропотребления относятся в равной степени к услуге «электроснабжение», – предупреждают в компании.
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электрички14.03.2023 16:04
Общество 14.03.2023 16:04
На Украине погиб житель Волгоградской области Александр Страхов14.03.2023 15:29
Общество 14.03.2023 15:29
В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского бренда14.03.2023 14:53
Общество 14.03.2023 14:53
Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского14.03.2023 12:29
Общество 14.03.2023 12:29
В Волгоградской области родителям и детям погибших в СВО назначили пособия14.03.2023 12:12
Общество 14.03.2023 12:12
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУ14.03.2023 11:46
Общество 14.03.2023 11:46
Машины химической разведки применят в Волгоградской области14.03.2023 09:49
Общество 14.03.2023 09:49
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧС14.03.2023 09:45
Общество 14.03.2023 09:45
Утренние туманы и ночные заморозки придут в Волгоградскую область13.03.2023 21:00
Общество 13.03.2023 21:00
В Волгоградской области похоронили 57-летнего судью в отставке13.03.2023 20:28
Общество 13.03.2023 20:28
Многоуровневая развязка на Третьей продольной в Волгограда готова на треть13.03.2023 17:53
Общество 13.03.2023 17:53
«Уже заметны перемены»: детфонд оплатил операцию Жене Луканкину из Городища13.03.2023 17:40
Общество 13.03.2023 17:40
В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семей13.03.2023 16:58
Общество 13.03.2023 16:58
Из Волгограда направили гуманитарный груз для госпиталя в ЛНР13.03.2023 15:59
Общество 13.03.2023 15:59
Переезд под Волгоградом закроют на ремонт на 5 дней13.03.2023 15:51
Общество 13.03.2023 15:51