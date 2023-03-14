Общество

Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДН

Общество 14.03.2023 11:18
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14.03.2023 11:18


Подходит к концу первый квартал года, когда жителям должны выставить перерасчет ОДН по новым правилам. Кто-то уже узнал,  насколько выросли итоговые суммы в квитанциях на оплату, для кого-то это еще неизвестно. Однако уже сейчас можно позаботиться о том, чтобы цифры вас как минимум не шокировали. 
Как сократить расходы на оплату ОДН при наличии общедомовых счетчиков и без них, рассказали в компании «Волгоградэнергосбыт».
Не только лампочки в подъездах 
Рассуждая о том, что значит общедомовое имущество в части энергоснабжения, волгоградцы нередко говорят: это лампочки в подъездах. Однако, утверждают энергетики, это не так. 
В ОДН в данном случае входит: освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, обеспечение работы лифтового хозяйства, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, электроинструментов, которые используются для ремонта многоквартирного дома и др., – рассказывают в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Более того, дело даже не в энергопотреблении конкретных устройств, принадлежащих к общедомовому имуществу. Объем электрической энергии, используемой на общедомовые нужды, определяется как разница между расходом электроэнергии по общедомовому прибора учета и суммой расхода:  всех индивидуальных приборов учета потребителей, у которых данные приборы установлены, нормативом потребления электроэнергии потребителей, у которых нет приборов учета; среднемесячного потребления собственников, в случае непередачи ими показаний приборов учета. (см. схему):

Затем объем электроэнергии на ОДН, рассчитывается и распределяется поквартирно - пропорционально размеру общей площади жилых и нежилых помещений физических и юридических лиц.
Поэтому в соответствии с формулами начисления разницу между объемом общедомового и индивидуального потребления, а соответственно объем ОДН, могут увеличить такие факторы, как занижение показаний индивидуальных приборов учета отдельными жильцами, ошибки при снятии и передаче показаний, несинхронное снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета и т.д. – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Таким образом, чтобы суммы в квитанциях за ОДН были более корректными, нужно навести порядок в каждом отдельно взятом МКД – величина ОДН во многом зависит от активного желания жильцов дома проводить мероприятия по ее контролю и снижению.
Как снизить величину ОДН? 
«Волгоградэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:
— снимать показания всех приборов учета – индивидуальных  и общедомовых – на одно число месяца.  Контроль правильности лучше доверить старшему по дому.  Правда, чтобы наделить человека этими полномочиями, придется провести собрание собственников и прийти совместно к такому решению.
— провести инвентаризацию. А именно: привести число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, не оборудованных прибором учета, в соответствие с числом фактически проживающих;
— следить за исправностью внутридомовых сетей;
— быть бдительными и следить за тем, чтобы к вашим сетям не подключались посторонние. В противном случае обращайтесь в УК; 
— учитывать «возможности» вашего дома, предусмотренные проектом, когда планируете установку энергоемкой техники. Это позволит избежать превышения фактических электрических нагрузок над расчетными;
— сделать выбор в пользу энергосберегающего оборудования в местах общего пользования.

Важно: что будет, если не платить за ОДН?
Отказ от оплаты ОДН, уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт», чреват теми же мерами, какие применяются в случае отказа от оплаты коммунального ресурса. 
И оплата ОДН, и оплата внутриквартирного электропотребления относятся в равной степени к услуге «электроснабжение», – предупреждают в компании. 

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