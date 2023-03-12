Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасности

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области до 13 марта сохраняются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает ИА «Высота 102», синоптики указывают на желтый уровень опасности.

— В Волгоградской области возможно усиление ветра до 17-22 м/с, что соответствует шторму по шкале Бофорта, — сообщается в прогнозе. — В отдельных районах возможен сильный туман.

Уточняется, что период предупреждения об ухудшении метеоусловий действует до 18.00 13 марта. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, какая погода ожидает жителей Волгограда и области на новой рабочей неделе.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»