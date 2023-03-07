Фестиваль красок Холи пройдет в ЦПКиО Волгограда 8 марта

Общество 07.03.2023 16:13
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07.03.2023 16:13
Индийские студенты из медуниверситета проведут в Волгограде фестиваль красок Холи. Индийцы по многовековой традиции устраивают праздник Холи в честь начала весны и пробуждения природы. В Волгограде его решили приурочить к международному женскому дню.
- В честь 8-го марта в 13:00 в ЦПКиО проведут фестиваль красок, - сообщил информагентству директор ЦПКиО Андрей Еркин. - Гостей парка ждет тематическая индийская музыка и бесплатная краска.
Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде 8 марта начнет свою работу в 10 утра. Руководство ЦПКиО приготовило посетителям много сюрпризов. Так, 8 марта можно будет совершенно бесплатно посетить зеркальный лабиринт в Киберпарке и мастер-класс по рисованию на спилах дерева, который пройдет в недавно открывшейся мастерской «Подворье». Специально для этого в Волгоград из районов области приедут три мастера, которые помогут детям сделать своими руками маме подарок - куклу, различные декоративные изделия или красивое мыло.
Фото: ЦПКиО
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