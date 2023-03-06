Сухо, ветрено и до +7 пообещали волгоградцам 7 марта





Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Волгограда и области во вторник, 7 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, существенных осадков в регионе в предпраздничный день не обещают.

Утром в районах области возможен туман и гололедица на дорогах. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-12 м/с. Ночью температура опустится до -3...-8º. Днем потеплеет до +3...+8º.

В Волгограде ночью прогнозируют -3...-5º, днем до +5...+7º. Ветер юго-западный 7-12 м/с.



