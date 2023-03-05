«Он любил рыбалку»: под Волгоградом простились с мобилизованным Олегом Мельниковым









Накануне, 4 марта в Котельниково Волгоградской области прошла траурная церемония прощания с мобилизованным Олегом Мельниковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Котельниковского района, Олег Анатольевич был призван на службу в ходе частичной мобилизации. В Котельниково у него осталась семья.







- Жизнь Олега Мельникова оборвалась 28 февраля при исполнении воинского долга. Вечная память и слава Герою, - сообщили в администрации районе.













Олег Мельников, как рассказали его друзья, обожал рыбалку. Он был членом Волгоградского карпового клуба и нередко удивлял даже бывалых рыбаков своими трофеями.