В Волгограде убирают кормушки для собак после приказа чиновников

Общество 05.03.2023 11:15
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05.03.2023 11:15
В Волгограде на территории рынков, промышленных баз и других организаций, где подкармливали бродячих собак, убирают кормушки и демонтируют будки, где находили приют бездомные животные. Об исчезновении кормушек и будок рассказали ИА "Высота 102" горожане, которые посещают Жигулевский оптовый рынок на улице Исторической. Представители Жигулевского оптового рынка подтвердили информагентству, что эта информация соответствует действительности. Но делается это в связи с тем, что с 1 марта вступили в действие новые правила комитета ветеринарии Волгоградской области, согласно которым кормление бездомных собак в местах скопления людей, а именно к таким местам и относятся рынки, запрещено.
- Мы все сделали, как требовал приказ комитета ветеринарии, - пояснили на рынке. – Теперь на нашей территории нет мест для кормления бездомных животных. Но вряд ли посетители рынка будут исполнять этот приказ. Люди, которые приходят сюда за покупками, всегда подкармливали животных, как и торговцы мясными продуктами.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», комитет ветеринарии Волгоградской области издал приказ «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области», согласно которому был введен запрет на кормление собак в определенных местах. Этот документ вызвал бурную дискуссию в обществе. Так, защитники животных посчитали, что такая мера антигуманна и вызовет еще большую агрессию бездомных собак.
Однако в комитете ветеринарии пояснили, что полного запрета на кормление бездомных животных в Волгоградской области не вводится, но определены места, где этого делать будет нельзя. Документ был разработан в соответствии с постановлением правительства РФ.
При этом места, где будет запрещено кормление собак, должны определять муниципалитеты. В частности, под такие территории могут попасть детские площадки; пришкольные участки; пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории.
Новые правила предполагают и другие меры, направленные в первую очередь на снижение количества случаев нападения бездомных собак на людей.
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