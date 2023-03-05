В Волгограде к 8 марта откроют более 100 цветочных базаров

4 точки вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
5 точек на территории около рынка «Рассвет»
ул. Николая Отрады, у дома №44
ул. Ополченская, 2
Краснооктябрьский район:
ул. 39-й Гвардейской, у дома №24
ул. Библиотечная, у дома №16
7 точек на ул. им. Генерала Штеменко, у дома №44
3 точки на пересечении ул. им. Маршала Еременко и ул. им. Генерала Штеменко
2 точки на пересечении ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов
2 точки на пересечении ул. Поддубного и пр. Металлургов
Дзержинский район:
ул. Краснополянская, у дома №5а
пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-ой Гвардейской Дивизии
ул. Голубинская, у здания №9а (вблизи перекрестка ул. Маршала Рокоссовского и ул. Ангарской)
ул. Качинцев, у здания №124
ул. Качинцев, 87
ул. 30-летия Победы, у дома №70 (напротив ТРК «Парк Хаус»)
площадка на ярмарке по ул. Ангарская, 55Б
площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов
площадка на ярмарке по ул. Исторической,181Д
площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской,2А
Центральный район:
пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской
цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком
ул. Новороссийская, 16
пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской
Ворошиловский район:
2 точки на ул. Елецкая, у здания №11а
ул. им. Елисеева, у здания №13
ул. Кузнецкая, у здания №73
3 точки на ул. Елецкая, 10
ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
ул. Рабоче-Крестьянская, у подземной станции «Профсоюзная», по направлению в Советский район
2 точки в подземном переходе на станции «Профсоюзная»
Советский район:
пр-кт Университетский, вблизи дома №25
6 точек на пр-кте Университетский, вблизи дома №69
пр-кт Университетский, вблизи дома №74
пр-кт Университетский, вблизи дома №95
пр-кт Университетский, остановка «Нефтяной техникум», по направлению в Центральный район
ул. Казахская, вблизи дома №8
ул. Казахская, вблизи дома №28
ул. Туркменская, вблизи дома №17
3 точки на ул. Туркменская, вблизи дома №19
р.п. Горьковский, вблизи дома №5 по ул. В. Терешковой
р.п. Горьковский, вблизи дома №166б по ул. Волгоградской
Кировский район:
2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»
2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард»
2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»
ул. 64-й Армии, у жилого дома №59
ул. 64-й Армии, у жилого дома №85
ул. 64-й Армии, у жилого дома №111
ул. 64-й Армии, у жилого дома №125
ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая»
3 точки на ул. Абганеровская, вблизи дома №103
Красноармейский район:
2 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33
пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39
2 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №48
3 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50
пересечение пр-кта им. Героев Сталинграда и ул. Пролетарской
ул. Пролетарская, у дома №47