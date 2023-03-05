В Волгограде к 8 марта откроют более 100 цветочных базаров









В Волгограде к 8 марта откроют более сотни точек по торговле цветами. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, торговые объекты, включенные в действующую схему размещения НТО, располагаются во всех районах города, соответствуют необходимым условиям и требованиям. В их число входят как работающие круглогодично киоски и павильоны, так и специализированные места для торговли цветами.







Торговля букетами также осуществляется на ярмарках, рынках и магазинах Волгограда. По традиции самый большой цветочный базар расположится около Центрального рынка.





Между тем, цены на популярные в марте цветы уже поползли вверх. Тюльпаны, например, стоят уже больше 100 рублей за штуку. Веточку мимозы можно купить дешевле, в среднем за 50 рублей, но цена зависит от размера и объема.





Адреса цветочных базаров







Тракторозаводский район:







3 точки на ул. Николая Отрады, у дома №20

4 точки вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца

5 точек на территории около рынка «Рассвет»

ул. Николая Отрады, у дома №44

ул. Ополченская, 2



Краснооктябрьский район:







ул. 39-й Гвардейской, у дома №20а

ул. 39-й Гвардейской, у дома №24

ул. Библиотечная, у дома №16

7 точек на ул. им. Генерала Штеменко, у дома №44

3 точки на пересечении ул. им. Маршала Еременко и ул. им. Генерала Штеменко

2 точки на пересечении ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов

2 точки на пересечении ул. Поддубного и пр. Металлургов



Дзержинский район:







ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома №40

ул. Краснополянская, у дома №5а

пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-ой Гвардейской Дивизии

ул. Голубинская, у здания №9а (вблизи перекрестка ул. Маршала Рокоссовского и ул. Ангарской)

ул. Качинцев, у здания №124

ул. Качинцев, 87

ул. 30-летия Победы, у дома №70 (напротив ТРК «Парк Хаус»)

площадка на ярмарке по ул. Ангарская, 55Б

площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов

площадка на ярмарке по ул. Исторической,181Д

площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской,2А





Центральный район:







2 точки на ул. им. Ткачева, напротив дома №11

пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской

цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком

ул. Новороссийская, 16

пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской



Ворошиловский район:







ул. Елецкая, у дома №9

2 точки на ул. Елецкая, у здания №11а

ул. им. Елисеева, у здания №13

ул. Кузнецкая, у здания №73

3 точки на ул. Елецкая, 10

ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1

ул. Рабоче-Крестьянская, 33

ул. Рабоче-Крестьянская, у подземной станции «Профсоюзная», по направлению в Советский район

2 точки в подземном переходе на станции «Профсоюзная»



Советский район:







2 точки на пр-кте Университетский, вблизи дома №23

пр-кт Университетский, вблизи дома №25

6 точек на пр-кте Университетский, вблизи дома №69

пр-кт Университетский, вблизи дома №74

пр-кт Университетский, вблизи дома №95

пр-кт Университетский, остановка «Нефтяной техникум», по направлению в Центральный район

ул. Казахская, вблизи дома №8

ул. Казахская, вблизи дома №28

ул. Туркменская, вблизи дома №17

3 точки на ул. Туркменская, вблизи дома №19

р.п. Горьковский, вблизи дома №5 по ул. В. Терешковой

р.п. Горьковский, вблизи дома №166б по ул. Волгоградской



Кировский район:







ул. им. Курчатова, у жилого дома №18

2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»

2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард»

2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»

ул. 64-й Армии, у жилого дома №59

ул. 64-й Армии, у жилого дома №85

ул. 64-й Армии, у жилого дома №111

ул. 64-й Армии, у жилого дома №125

ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая»

3 точки на ул. Абганеровская, вблизи дома №103



Красноармейский район:







ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5

2 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33

пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39

2 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №48

3 точки на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50

пересечение пр-кта им. Героев Сталинграда и ул. Пролетарской

ул. Пролетарская, у дома №47

