Общество

Волгоградец выложил из жемчуга портрет Сталина

Общество 04.03.2023 09:52
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04.03.2023 09:52



Необычный экспонат, выполненный руками жителя Волгограда, пополнил коллекцию музея-заповедника «Сталинградская битва». 
-  Это портрет Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, выполненный в уникальной технике жителем Волгограда Антоном Киселевым, который лично передал его в музей, - сообщили музейные сотрудники.



Портрет собран из 130 тысяч единиц двухмиллиметрового стилизованного жемчуга, наклеенного на ткань. Технология разработана самим автором, который занимается этим искусством более 15 лет. Свою работу он посвятил 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Напомним, что в Волгограде есть еще один необычный портрет Сталина, выполненный из уральских самоцветов. Находится он в волгоградском планетарии. В начале 60-х, во время борьбы с культом личности, было приказано этот портрет уничтожить, но его замаскировали под слоем штукатурки. В 90-х штукатурку убрали, и уникальный мозаичный портрет стал снова доступен для посетителей.
Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

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