







Волгоградское отделение Детского фонда подвело итоги работы в 2022 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, за прошедший период объем поступивших на счета организации благотворительных средств увеличился по сравнению с предыдущим периодом. В частности, это связано с активным участием отделения РДФ в реализации программы «Помощь Донбассу».





Так, фонду было перечислено свыше 31 миллиона рублей. Откликались на беду нуждающихся в помощи детей промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, образования, обычные жители Волгоградской области и других регионов России.





















Не остались без внимания и центры оказания помощи сиротам, для которых реализуется программа «Теплый дом». Председатель реготделения Детфонда Ирина Соловьева и сотрудники организации были частыми гостями четырех учреждений в Волжском, Камышинском, Серафимовичском и Новоаннинском районах, которые находятся под патронажем организации. И навещали они воспитанников центров не с пустыми руками. Для воспитанников центров были закуплены душевые кабины, мебель и школьные принадлежности.

Напомним, по решению руководства Волгоградской области региональное отделение Детского фонда является координатором по сбору денег на поддержку жителей Донбасса. На собранные средства благотворительная организация передала семьям беженцев порядка 800 подарочных карт торговых сетей. Также приобретались путевки для детей из народных республик в оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный в Волгограде. 44 ребенка к 1 сентября получили школьные портфели. Фонд компенсировал семьям из ЛДНР затраты на оформление документов (для получения гражданства РФ, трудоустройства в регионе и т.д.). 3600 новогодних подарков от Волгоградского отделения РДФ были направлены в подшефный для региона Станично-Луганский район ЛНР. Еще порядка 150 сладких презентов на Новый год получили дети из пунктов временного размещения в Волгограде, Волжском Камышине и Городищенском районах.В 2022 году Волгоградское отделение Детского фонда продолжило работу по 16 благотворительным программам. Среди них такие, как «Срочная социальная помощь», «Теплый дом», «Детский диабет», «Культурные программы», «Детская библиотека», «За решеткой детские глаза», «Духовная защита», «Помощь детям-инвалидам», «Детский туберкулез», «Инсулиновая помпа», «Детский спорт» и другие.В рамках программы «Срочная социальная помощь» малоимущие семьи Волгограда получили в подарок канцелярские товары, школьные принадлежности и средства личной гигиены. В августе перед началом учебного года детям из таких семей было передано более 200 школьных наборов.Одним из старейших проектов фонда является программа «Детский диабет», которая реализуется уже более 20 лет. В 2022 году детям с этим заболеванием было передано 300 глюкометров, предоставленных благотворительной организации компанией-производителем.В рамках программы «Детский спорт» фонд шефствует над секциями региональной организации общества «Динамо» по боксу, баскетболу, дзюдо и другим направлениям. В прошлом году благотворительная организация помогла организовать ряд турниров, в том числе – межрегиональных, с участием воспитанников общества.По программе «Помощь детям-инвалидам» 1,5-годовалому Жене Луканкину из Городищенского района, страдающему ДЦП, был приобретен дорогостоящий вертикализатор. Всего за 2020 – 2022 годы для несовершеннолетних инвалидов при поддержке фонда закуплено семь подобных приспособлений для реабилитации детей с ограниченными возможностями и четыре подъемных устройства.В планах Волгоградского отделения Российского детского фонда на 2023 год – продолжение реализации уже действующих программ и запуск новых проектов. В частности, организация планирует усилить работу по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской Народных республик, пострадавшим от боевых действий, а также семьям участников специальной военной операции.- В 2022 году региональным отделением фонда была проделана большая работа – помощь получили многие семьи с детьми, оказавшиеся в силу разных обстоятельств в трудном положении, - отметила председатель правления Волгоградского отделения Детского фонда Ирина Соловьева. - Выражаю сердечную благодарность всем неравнодушным гражданам, коллективам предприятий и учреждений, которые доверяют нам, оказывают бескорыстную помощь. В этом году нас ждут новые общественно важные проекты, нацеленные на защиту детства и поддержку наших соотечественников. С нашими партнерами и единомышленниками мы их обязательно реализуем.