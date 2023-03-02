Волгоградское отделение Союза журналистов признали лучшим в России

Союз журналистов России подвел итоги работы региональных отделений за минувший 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на секретариат СЖР, лучшим в России признано волгоградское отделение. Напомним, что его председателем является Вячеслав Черепахин.
– Конкуренция за почетное место становится все жестче, – констатируют в СЖР. – Счет идет уже на 1-2 балла. И сегодня в списке лидеров мы видим новичков. Сменились лидеры, да и «завсегдатаям» пришлось уступить более высокие места.
На вопрос, благодаря чему удалось добиться таких результатов, председатель регионального отделения СЖР Вячеслав Черепахин ответил – усилиями всего журналистского сообщества региона:
– Благодаря вам всем: журналистам, медиа, всем, кто читает и кто пишет, всем кто фотографирует, снимает и озвучивает. Благодаря моему хорошему другу Евгению Князеву, который поддерживал и участвовал в работе правления, и всему правлению! Благодаря нашим ветеранам, которые постоянно звонят, подсказывают и участвуют в разных мероприятиях. Благодаря всему тому, что мы называем журналистикой, это по сути достижение всей волгоградской журналистики!
Топ-10 отделений СЖР сложился следующим образом:
- Волгоградская область
- Москва
- Республика Башкортостан
- Курганская область
- Московская область
- Тульская область
- Краснодарский Край
- Курская область
- Челябинская область
- Забайкальский Край
Редакция «Высоты 102» поздравляет коллег с новым достижением. Добавим, что в минувшем году в Союз журналистов России вступили и сотрудники информагентства: специальный корреспондент Антон Ольховатский, фотокорреспондент Павел Мирошкин, видеооператор Алексей Костяков.