Волгоградское отделение Союза журналистов признали лучшим в России

Союз журналистов России подвел итоги работы региональных отделений за минувший 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на секретариат СЖР, лучшим в России признано волгоградское отделение. Напомним, что его председателем является Вячеслав Черепахин.

– Конкуренция за почетное место становится все жестче, – констатируют в СЖР. – Счет идет уже на 1-2 балла. И сегодня в списке лидеров мы видим новичков. Сменились лидеры, да и «завсегдатаям» пришлось уступить более высокие места.

На вопрос, благодаря чему удалось добиться таких результатов, председатель регионального отделения СЖР Вячеслав Черепахин ответил – усилиями всего журналистского сообщества региона:

– Благодаря вам всем: журналистам, медиа, всем, кто читает и кто пишет, всем кто фотографирует, снимает и озвучивает. Благодаря моему хорошему другу Евгению Князеву, который поддерживал и участвовал в работе правления, и всему правлению! Благодаря нашим ветеранам, которые постоянно звонят, подсказывают и участвуют в разных мероприятиях. Благодаря всему тому, что мы называем журналистикой, это по сути достижение всей волгоградской журналистики!

Топ-10 отделений СЖР сложился следующим образом: