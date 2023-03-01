Общество

Волгоградским депутатам назначили двойную зарплату за поездки в ДНР И ЛНР

Общество 01.03.2023 18:15
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01.03.2023 18:15


Депутаты Волгоградской гордумы утвердили положение о командировании народных избранников и штатных сотрудников городского представительного органа в ЛНР, ДНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение городской думы, так, депутатам и муниципальным служащим аппарата будет выплачиваться денежное содержание в двойном размере за каждый день командировки. Также командированные получат по 8486 рублей за каждый день, проведенный вдали от дома. 

Решение о выделении дополнительных средств за командировки в вышеназванные регионы депутаты городской думы приняли заочно. Новый порядок оплаты командировочных будет действовать с марта 2023 года.   

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что такие же расценки утвердили и для чиновников администрации Волгоградской области, которые посещают ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Однако госслужащие, помимо этого,  имеют право на возмещение дополнительных  расходов. При этом в администрации Волгоградской области распространили действие недавно принятого постановления на период с октября 2022 года. 


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