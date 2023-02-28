Общество

Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром Путиным

Общество 28.02.2023 14:29
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28.02.2023 14:29



Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» главному врачу  ГУЗ «Клиническая больница № 4» Елене Щербининой. Сегодня, 28 февраля, с  государственной наградой специалиста поздравил губернатор Андрей Бочаров. 

Известно, что Елена Щербинина возглавляет больницу уже 12 лет – с 2010 года. 

В период пандемии COVID-19 больница №4 принимала пациентов в тяжелом состоянии с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной системы, онкологией, осложнениями в виде инсультов и инфарктов. Здесь же были внедрены новые методы лечения, в том числе с применением аппарата искусственного кровообращения.

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