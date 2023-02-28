Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» главному врачу ГУЗ «Клиническая больница № 4» Елене Щербининой. Сегодня, 28 февраля, с государственной наградой специалиста поздравил губернатор Андрей Бочаров.
Известно, что Елена Щербинина возглавляет больницу уже 12 лет – с 2010 года.
В период пандемии COVID-19 больница №4 принимала пациентов в тяжелом состоянии с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной системы, онкологией, осложнениями в виде инсультов и инфарктов. Здесь же были внедрены новые методы лечения, в том числе с применением аппарата искусственного кровообращения.