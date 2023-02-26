Общество

Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 26 и 27 февраля

Общество 26.02.2023 11:23
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26.02.2023 11:23



Метеозависимые волгоградцы смогут ощутить на себе последствия магнитной бури 26 и 27 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предупреждения метеорологов, так, сегодня 26 февраля геомагнитная активность будет высокой до обеда, при этом во второй половине она потихоньку начнет спадать.

Однако 27 февраля Землю настигнет мощная атака геоударов силой в 3 балла. Самое опасное время завтра – с 3 часов ночи и до 9 часов утра. При ухудшении солнечной обстановки и повышении силы вспышек ситуация может усугубиться.

Февраль закончится магнитной бурей, сила которой будет 2 балла.


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