Изба для творчества и юрта из Казахстана появятся в ЦПКиО Волгограда









Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде готовит к открытию творческую мастерскую «Подворье», которая примет первых посетителей в день празднования Масленицы, 26 февраля.













- На Масленицу будут проводиться мастер-классы по созданию оберегов, браслетов, также дети смогут раскрасить различные гипсовые фигуры и изделия из дерева, - рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.













Профессиональные работы будут представлены на выставке гильдии мастеров - общественной организации, объединяющих людей со всех районов и области. О своем участии в этом мероприятии заявили более 40 мастеров.













В «Подворье» они будут проводить мастер-классы каждый день: с понедельника по четверг с 17:00 до 21:00, в пятницу с 15:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Мастерская может сразу принимать до 20 гостей.













Помимо поделок в «Подворье» детей научат создавать макеты зданий, известных высоток, мостов и городских пространств.

По словам Еркина, «Подворье» - это только часть нового этнического пространства, которое появится в ЦПКиО к началу летнего сезона. В скором времени здесь оборудуют юрту из Казахстана и мастерскую чеканки монет.

Фото: ЦПКиО



