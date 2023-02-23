Волгоградская облдума заказала постельное белье к 9 мая на 1 миллион

Общество 23.02.2023 16:06
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23.02.2023 16:06
Аппарат Волгоградской областной думы ищет поставщика партии постельного белья. Комплекты из двух наволочек, пододеяльника и простыни понадобились депутатам в качестве сувенирных товаров для проведения мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов.
Планируется приобрести 420 сувенирных наборов «С Днем Великой Победы!». Начальная стоимость контракта составляет почти 1 миллион рублей.
Расцветку постельных принадлежностей выберет заказчик из предложенных исполнителем вариантов. Белье должно быть упаковано в коробку или пластиковый футляр и пакеты.
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