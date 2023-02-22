



«Волгоградэнергосбыт» напоминает о сроках передачи показаний индивидуальных приборов учёта за потребленную электроэнергию – с 15 по 25 число каждого месяца. Максимально облегчают эту задачу удаленные сервисы компании, которые созданы для удобства потребителей.

«Личный кабинет» на сайте или в мобильном приложении

Процесс отправки данных займет всего лишь пару минут, главное – следовать инструкциям.

На главной странице сайта компании

Передать показания можно без регистрации по номеру лицевого счета.

Так же данные ваших электросчетчиков можно отправить:

• с помощью речевого помощника (робота, речевого меню) без ожидания по телефону (8442) 68-43-88;

• с помощью чата на сайте компании, а также на платформах Viber, Telegram, следуя подсказкам чат-бота;

• по номеру телефона контакт-центра: 96-07-03(для мобильных абонентов);

• по прямому короткому номеру 13-99 (для пользователей стационарной телефонной сети г. Волгограда,

• 8-844-13-99 (для звонка со стационарных телефонов из районов области).

Позвонив по телефону, потребителю необходимо сообщить свой номер лицевого счета, домашний адрес и новые показания электросчетчика.

• с помощью электронной почты pokazania@energosale.ru.

Потребителю следует направить письмо, указав в теме (subject) письма: «Показания». В самом письме необходимо указать (через пробел) по порядку: номер лицевого счета, показания (для однотарифного прибора учета). Например: 1137474 5689 или 9090298 8746.

Для двухтарифного счетчика необходимо указать: номер лицевого счета, показания «день», показания «ночь». Например: 98387465 87488 27634.

• с помощью СМС. Для абонентов всех операторов мобильной связи – на номер +79037672070, для абонентов «Билайн» – на короткий номер 8553.

Текст СМС-сообщения оформляется аналогично формату текста электронного письма. Отправка сообщений производится по действующим тарифам мобильных операторов.

Узнать обо всех способах передачи показаний индивидуальных приборов учёта можно на сайте компании



