Общество

«Волгоградэнергосбыт»: в праздничный день передавайте показания с помощью удаленных сервисов

Общество 22.02.2023 10:16
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22.02.2023 10:16


«Волгоградэнергосбыт» напоминает о сроках  передачи показаний индивидуальных приборов учёта за потребленную электроэнергию – с 15 по 25 число каждого месяца. Максимально облегчают эту задачу удаленные сервисы компании, которые созданы для удобства потребителей.
«Личный кабинет» на сайте или в мобильном приложении
Процесс отправки данных займет всего лишь пару минут, главное – следовать инструкциям.
На главной странице сайта компании 
Передать показания можно без регистрации по номеру  лицевого счета.
Так же данные ваших электросчетчиков можно отправить:
• с помощью речевого помощника (робота, речевого меню) без ожидания по телефону (8442) 68-43-88; 
• с помощью чата на сайте компании, а также на платформах Viber, Telegram, следуя подсказкам чат-бота;
• по номеру телефона контакт-центра: 96-07-03(для мобильных абонентов); 
• по прямому короткому номеру 13-99 (для пользователей стационарной телефонной сети г. Волгограда, 
• 8-844-13-99 (для звонка со стационарных телефонов из районов области).
Позвонив по телефону, потребителю необходимо сообщить свой номер лицевого счета,  домашний адрес и новые показания электросчетчика.
• с помощью электронной почты pokazania@energosale.ru. 
Потребителю следует направить письмо, указав в теме (subject) письма: «Показания». В самом письме необходимо указать (через пробел) по порядку: номер лицевого счета, показания (для однотарифного прибора учета). Например: 1137474 5689 или 9090298 8746. 
Для двухтарифного счетчика необходимо указать: номер лицевого счета, показания «день», показания «ночь». Например: 98387465 87488 27634.
• с помощью СМС. Для абонентов всех операторов мобильной связи – на номер +79037672070, для абонентов «Билайн» – на короткий номер 8553. 
Текст СМС-сообщения оформляется аналогично формату текста электронного письма. Отправка сообщений производится по действующим тарифам мобильных операторов.
Узнать обо всех способах передачи показаний индивидуальных приборов учёта можно на сайте компании.

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