Прудбоя не будет: Андрей Бочаров 20 февраля встретится с молодыми героями





В Волгоградской области губернатор отменил поездку на сборы на полигоне Прудбой. Напомним, ежегодно Андрей Бочаров накануне 23 февраля совместно с силовиками выезжал в Калачевский район. В этом году, сообщает ИА «Высота 102», по случаю предстоящего Дня защитника Отечества глава региона встретится с детьми и подростками, совершившими героические поступки. Встреча с молодыми людьми пройдет сегодня, 20 февраля, в Городском детско-юношеском центре.

Как стало известно информагентству, в встрече с Андреем Бочаровым примут участие молодые люди, геройски спасавшие утопающих, либо помогавшие землякам выбраться из огня во время пожаров. Также на встречу с губернатором приглашены юные волгоградцы, оказавшие помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и помощь в поимке преступников. Все молодые герои ранее были удостоены государственных наград.

По имеющимся сведениям, тема разговора Андре Бочарова с юными героями станет будущее региона, а именно – какими дети видят Волгоград и всю область в ближайшие годы.