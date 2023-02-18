Концессии оперативно заменили оборудование на канализации в Волгограде

В Кировском районе Волгограда досрочно завершены работы по монтажу нового оборудования на канализационной станции. Как сообщает ИА «Высота 102», запущен новый насос, обслуживающей потребителей ЖК «Санаторный».

— Бригада «Концессий водоснабжения» досрочно завершила работы по установке нового оборудования на канализационной станции в Кировском районе, — прокомментировали в пресс-службе компании-концессионера. — Водоснабжение потребителей ЖК «Санаторный» осуществляется в полном объеме до ввода в жилые дома.

Уточняется, что предварительно работы должны были завершиться к 09.00 19 февраля, однако благодаря слаженной работе специалистов «Концессий водоснабжения» и всех вспомогательных служб работы были завершены раньше намеченного срока.

Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались местные жители, сообщавшие о стекающих с территории ЖК «Санаторный» канализационных стоках, попадающих сначала в Пахотину балку, а затем впадающих в Волгу.

По словам волгоградцев, птицы и животные, которых раньше часто можно было увидеть в балке, покинули неблагополучную местность. А жители близлежащих домов вынуждены были дышать зловонными испарениями.

В свою очередь в мэрии Волгограда поясняли, что на канализационной насосной станции установлено оборудование, произведенное в странах ЕС. Осенью два из трех насосов немецкого производства вышли из строя.

Фото: архив ИА «Высота 102»