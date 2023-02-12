Метель в Волгоградской области не утихнет 13 февраля

Общество 12.02.2023 21:21
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12.02.2023 21:21
В Волгоградской области 13 февраля продолжатся осадки в виде снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, направление ветра в регионе будет меняться от южного до северо-западного с максимальными порывами до 14 метров в секунду.
Ночная температура опустится местами до -10, а днем будет от 0 до -5 градусов.
В Волгограде также пройдет небольшой снег при усилении ветра. Днем прогнозируют от -3 до -5, а ночью будет холоднее – до -8.
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