Метель в Волгоградской области не утихнет 13 февраля









В Волгоградской области 13 февраля продолжатся осадки в виде снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, направление ветра в регионе будет меняться от южного до северо-западного с максимальными порывами до 14 метров в секунду.





Ночная температура опустится местами до -10, а днем будет от 0 до -5 градусов.





В Волгограде также пройдет небольшой снег при усилении ветра. Днем прогнозируют от -3 до -5, а ночью будет холоднее – до -8.